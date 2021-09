El expresidente estadounidense Barack Obama dijo alguna vez sobre ella que su aspecto impasible refleja su sentido de análisis. Vladimir Putin confesó – a pesar de las rencillas que sostuvieron por algunos años- que le mantiene “confianza” y que le sorprendía su esfuerzo para resolver las crisis. Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y quien la considera una mentora, comentó que “la echarán de menos” en Europa. Mark Rutte, el primer ministro de Holanda, dijo que ella “aporta juicio y decencia a la política”. Emmanuel Macron, el presidente de Francia y socio europeo, le agradeció por su capacidad de escucha y paciencia.

Angela Merkel, la canciller de Alemania se despide del cargo luego de 16 años ininterrumpidos al frente de la primera potencia económica europea. Hoy, los alemanes acudirán a las urnas para renovar el Parlamento, lo que marcará el fin del gobierno de la mujer de 67 años, quien pasará al retiro en las próximas semanas.





Angela Dorothea Merkel (Hamburgo, 1954) ha sido la líder para toda una generación de alemanes. Los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad este año nunca han conocido a otro líder alemán. En contraparte, durante el mismo periodo, Italia y Japón han tenido, cada uno, ocho primeros ministros. Resulta así, ya demasiado lejano aquel 22 de noviembre de 2005 cuando con 51 años asumió como la primera mujer al frente del gobierno federal. “¿Estará a la altura del cargo?”, se preguntaba muchos, incluso en su propio partido, la Unión Democrática Cristiana (CDU), que ya lideraba desde el año 2000.

El periodista estadounidense George Packer escribió en The New Yorker que Merkel supone una triple anomalía entre los líderes alemanes. “Mujer, divorciada, y sin hijos; científica (doctora en química cuántica) y ‘Ossi’ (un producto de Alemania del Este). Estas cualidades, aunque le hacen ser una outsider en la política alemana, también le han ayudado a impulsar su extraordinario ascenso”.

Pero tras cuatro mandatos, la canciller anunció en 2018 que no buscará una quinta elección para gobernar más allá de 2021. Dieciséis años después de haber asumido el cargo, Merkel se retira con nota aprobatoria, incluso con un nivel de popularidad más alto que el de cualquiera de los candidatos que aspiran a la cancillería. Se va también siendo un sinónimo de estabilidad y pragmatismo y bajo el sobrenombre de ‘Mutti’, algo así como mamá en alemán. La capacidad de análisis alcanzada por labor como científica le permitió ser reconocida como una líder sistemática y solvente. Quizás por ello tras sostener una de sus primeras reuniones con Donald Trump en 2018 no dudo en avisar: “Europa ya no puede confiar en EE.UU.”.Y su camino tuvo retos aún mayores: Crisis del euro, crisis migratoria, el Brexit, el ascenso de populismos y el COVID-19.

Carga con críticas, por supuesto. Los alemanes consideran que no alcanzó los objetivos para luchar contra el cambio climático, ni realizó de manera eficiente el tránsito de la mayor economía de Europa a la era digital. Por otro lado, se le señala de haber propiciado un desinterés por la política entre los alemanes y sus partidarios también la acusan de haber descuidado su sucesión.

La carrera para convertirse en sucesor de Merkel está reñida. Armin Laschet, es el candidato del CDU, aunque las encuestas ubican a los socialdemócratas liderados por el ministro de Finanzas Olaf Scholz como favoritos. Los Verdes y la extrema derecha también forman parte de la disputa.

Merkel se va. La líder más solvente y longeva del siglo XXI dejará un hueco en la política alemana e internacional. En julio de este año se le preguntó cómo imaginaba su retiro. Luego de ensayar varias respuestas finalmente soltó: “Después trataré tal vez de leer, y se me cerrarán los ojos, porque estoy cansada. Entonces trataré de dormir un poco, y luego veremos dónde aparezco”.









