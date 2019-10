Aunque reconoció que no está ahora entre sus prioridades, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró este viernes la necesidad de que España y la Iglesia católica se disculpen por los abusos cometidos en la Conquista.

“Mandé unas cartas con este propósito y hubo mucha polémica. No estamos tocando ahora este tema, no quiere decir que lo olvidemos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos cometidos durante la invasión, la Conquista”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

En conferencia matutina, el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) revivió la polémica levantada meses atrás e instó de nuevo a “pedir perdón por todas las invasiones”.

Recordó que México también se ha de disculpar por la represión a los pueblos originarios como los yaquis.

“Todo esto lo tenemos que reconocer, y lo mínimo es ofrecer un perdón”, apuntó.

Además, abrió un nuevo episodio que investigar, relativo a la supuesta excomunión por parte de la Iglesia católica de los llamados Padres de la Patria quienes lucharon por la independencia de México a inicios del siglo XIX.

“Con todo respeto, planteo que se reconsidere lo de la excomunión de los Padres de nuestra Patria. Si se dio, si no se dio, tocar el tema. Son asuntos que pueden generar polémica, pero no deben ocultarse. ¿Por qué olvidar nuestra historia? ¿Por qué no hablar sobre estos asuntos?”, subrayó.

Cuestionado por un periodista, extendió este proceso de “reconciliación” a que expresidentes mexicanos pudieran pedir perdón por los errores cometidos en su mandato.

“Sería extraordinario, un acto de humildad nunca visto, sería bien recibido por la gente”, subrayó.

De esta manera, dijo que pedir perdón es de “seres humanos sublimes” e instó a “no caer en la soberbia” y “rectificar cuando sea necesario”.

En marzo pasado, AMLO propició un enfriamiento en las relaciones con España cuando envió una carta exigiéndole disculpas al rey y al papa Francisco por los agravios cometidos durante la conquista de lo que hoy es México.

Ante esto, el gobierno de España y líderes de distintos partidos políticos rechazaron pedir perdón a México por la actuación de los españoles durante la Conquista del país latinoamericano hace 500 años.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, opinó entonces que AMLO incumplió “las formas” al hacer pública la carta en la que exigía disculpas a España, pero sostuvo que la relación con el país está “por encima” del mandatario mexicano.

Este sábado España celebra su fiesta nacional que, precisamente, conmemora la llegada a tierras americanas de Cristóbal Colón un 12 de octubre de 1492.

Fuente: EFE