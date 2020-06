El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que ayudaría mucho a frenar el coronavirus el “no mentir, no robar y no traicionar”.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano además señaló que su Gobierno mantiene las medidas preventivas sanitarias recomendadas por la Secretaria de Salud.

La prensa azteca también cuestionó al jefe de Estado las precauciones personales que está tomando frente al virus.

"Yo soy cuidadoso. Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, afirmó.

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, agregó.

Seguró de sí, AMLO destacó que su Gobierno implementó las estrategias adecuadas frente a la pandemia.

"Yo pienso que la estrategia ha sido la correcta, ha sido adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos, que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos”, señaló.

1 092 MUERTOS POR COVID-19 EN MÉXICO

Ayer, en México, se informó que hay 1 092 muertos por COVID-19, números muy superiores a los día anterior en donde se contabilizaron 470 muertos por el virus.

Cabe destacar que este ha sido la mayor cifra de decesos registrados en México desde que se inicio la pandemia, a fines de febrero.

