Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones presidenciales en México, al que calificó como “un hecho histórico”.

Sin embargo, el anuncio que llamó la atención de sus seguidores fue que se retira de la política luego de que en octubre próximo Sheinbaum asuma la presidencia.

“Que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública ni política”, expresó en su charla matutina.

Y agregó: “Yo me voy a Palenque, entregando la banda presidencial. Me despido, me retiro, me jubilo. Aprovecho para decirles que amor con amor se paga y que no hace falta vernos para seguirnos queriendo. Entiendan que yo ya concluí y terminé un ciclo y que va a hacerse cargo de la conducción del país va a ser nuestra compañera Claudia Sheinbaum, la respeto, me voy contento”.

"Entregando a la banda presidencial me despido, me retiro": @lopezobrador_ pic.twitter.com/CgH0rrrWNn — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 3, 2024





Andrés Manuel López Obrador, de 70 años, es presidente de México desde 2018 y su gobierno termina en octubre próximo, cuando Claudia Sheinbaum asuma la conducción del país.

Con el Movimiento de Regeneración Nacional logró la presidencia y se convirtió en el candidato más votado de la historia (ahora superado por Sheinbaum).

En aquella ocasión, AMLO obtuvo el 53.19% de los votos, frente al 22.27% de su inmediato contendor, Ricardo Anaya Cortés, de la coalición 'Por México al frente'.





Elecciones

Poco más del 60.2% de los ciudadanos mexicanos, cerca de 59.3 millones, participaron el domingo en las elecciones presidenciales, en una jornada que dio como ganadora a la oficialista Claudia Sheinbaum, según informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Al día de hoy podemos informar que hubo una participación del 60.2% de los ciudadanos, (es decir), 59.307.000 de un total de 98.517,000 registros”, precisó la funcionaria durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria señaló que la jornada del domingo, en la que Sheinbaum se impuso por una amplia mayoría de, al menos, 58% de los sufragios frente a su más cercana rival, la opositora Xóchitl Gálvez, quien consiguió al menos 26% de las preferencias, fue “ejemplar” y sin “incidentes mayores”.

