Oposición en Venezuela accede a dialogar solo si Maduro dejar de "usurpar" el poder

La oposición en Venezuela condicionó este martes asistir a una nueva ronda de diálogos con el chavismo al "cese de la usurpación" que, consideran, hace el gobernante Nicolás Maduro de la Presidencia.

A través de un acuerdo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que controla el antichavismo, alegó que "cualquier otro objetivo" que no sea el del "cese de la usurpación" solo "sería útil para prolongar el sufrimiento del pueblo".

Asimismo, señalaron "que cualquier intento de diálogo" con el oficialismo "debe estar condicionado a un solo objetivo: las garantías y condiciones para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".

El texto del acuerdo añade que un eventual relanzamiento de la mesa de negociaciones "no contará con el respaldo ni la participación" de la AN "como poder legítimo, ni con la mayoría de los sectores democráticos del país" si no se cumplen antes estas condiciones.

La oposición considera que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia porque su segundo mandato de 6 años, que juró hace casi un mes ante el Supremo, no tiene legitimidad tras haberlo ganado en unos comicios que tacha como fraudulentos y a los que no se presentó.

Esta postura de condicionar el diálogo del antichavismo surge luego de los constantes llamados de Maduro para que sea retomado y la misma jornada en que el papa Francisco confirmó que el presidente venezolano le pidió en una misiva actuar como mediador.

"Todavía no he leído esta carta. Y veremos qué se puede hacer. Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes", dijo el papa a periodistas a bordo del avión que le llevó de regreso a Ciudad del Vaticano desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde efectuó una breve visita.

Además, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela celebrará el jueves en Uruguay su primera reunión, con la mira puesta en hallar una salida pacífica a la crisis venezolana.

El chavismo y la oposición entablaron una mesa de negociaciones a finales de 2017, pero acabó sin resultados a principios de 2018 cuando ambas partes se acusaron de romper los primeros acuerdos alcanzados y el antichavismo se negó a firmar un documento de compromiso por considerarlo contrario a sus reclamaciones.

En su texto de este martes, la oposición también agradece a los países de la Unión Europea y el Grupo de Lima que han reconocido al jefe de la Cámara, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, luego de que este dijera el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" de Maduro.

Fuente: EFE