El Puma: "Limpiar Venezuela no va a ser fácil, pero se va a lograr"

Miami. El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" afirmó este martes que para Venezuela es "muy importante" que los militares se estén sublevando y aseveró que "hoy, mañana" o cuando sea se va a lograr la salida de Nicolás Maduro del poder.

Aunque advirtió que "limpiar Venezuela no va a ser fácil", se declaró convencido de que se "va a lograr".

En una entrevista con Efe en su casa en Miami, " El Puma" contó que "los demonios", como calificó a los líderes del régimen de Nicolás Maduro, "nunca se quieren ir y se agarran de lo que sea, pero la luz siempre les gana y vamos a salir de esto".

"Hoy es el primer día hacia la recuperación de la libertad y democracia en Venezuela", aseveró el cantante, quien tiene todavía "tres hermanos y muchos afectos" en su país.

Asimismo se refirió a la posibilidad de presentarse como candidato cuando se convoquen elecciones presidenciales libres en Venezuela.

"Eso me lo preguntaron y claro que me gustaría colaborar, pero yo sé que no hay nadie esperando por mí", indicó en referencia a una entrevista en la que habló del tema.

"Hay mucha gente preparada y valiente que tiene años luchando y dando la vida por el país", subrayó.

Se refería específicamente a líderes políticos como Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero; Leopoldo López, uno de los presos políticos más reconocidos y que hoy fue liberado; el ex candidato presidencial Henrique Capriles y María Corina Machado, a quien calificó de "heroína nacional".

" El Puma" habló de la sublevación de un grupo de militares afines a Juan Guaidó, reconocido como presidente del país por más de 50 países, y del llamamiento de este para que los venezolanos salgan a las calles.

El objetivo es que Maduro deje el poder. "Es un proceso donde tiene que reconocer que tiene que irse", subrayó el cantante de 76 años, que está a punto de iniciar una gira mundial después de haber permanecido dos años apartado de los escenarios por motivos de salud.

En 2017 se sometió a un trasplante doble de pulmones, que le ha permitido superar una grave enfermedad pulmonar.

A su juicio, si Maduro no se ha ido todavía es por "sus secuaces, por el combo" que está metido en el país, entre ellos "los cubanos y el narcotráfico", que no quieren soltar el poder.

" El Puma" se declaró "positivo" de que los militares van a dejar a Maduro y van a apoyar a Guaidó.

Guaidó anunció esta madrugada el lanzamiento de la " Operación Libertad", con la que pretende alcanzar "el cese definitivo de la usurpación" de la Presidencia y para ello convocó a las Fuerzas Armadas a acompañarle "en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta".

Fuente: EFE