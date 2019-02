Juan Guaidó pedirá apoyo a la OEA para organizar nuevas elecciones en Venezuela

Washington. Juan Guaidó , reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, pedirá esta semana apoyo a la OEA para organizar nuevas elecciones en el país, dijo el lunes el representante del líder opositor ante la organización regional, Gustavo Tarre.

En su pulso por el poder con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, Guaidó solicitará la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la celebración de nuevos comicios presidenciales mediante una carta dirigida al secretario general del bloque hemisférico, Luis Almagro, dijo Tarre.

"La observación de la OEA es una garantía. Tiene un peso muy grande por el prestigio moral de la organización. Tiene además la capacidad técnica para ayudarnos a montar un proceso transparente", declaró a periodistas Tarre tras reunirse en Washington con Francisco Guerrero, que dirige la secretaría para fortalecimiento de la democracia en la OEA.

En su calidad de jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015, Guaidó se autoproclamó el 23 de enero presidente interino tras considerar que el nuevo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero hasta 2025, es resultado de comicios fraudulentos y por tanto "ilegítimo".

Tarre dijo que la realización de nuevas elecciones requiere una "absoluta" garantía de imparcialidad y eso requerirá tiempo.

"Queremos que todo marche lo más rápido posible, pero en un mes es imposible. Ahora no tenemos ningún mecanismo electoral que funcione porque todo ha estado absolutamente disponible para el fraude. En Venezuela los electores votan, pero no eligen y eso lo vamos a cambiar", afirmó.

Para esto, dijo, los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) deben surgir de postulaciones de la sociedad civil y ser nombrados por el Parlamento con todas las garantías constitucionales.

"¿Tibisay (Lucena, la actual presidenta del CNE,) puede organizar elecciones libres? No. ¿Vamos a sustituir a Tibisay por una persona que nombre Guaidó? No, porque corremos el mismo riesgo. Entonces hay un proceso para garantizar la imparcialidad y esas cosas toman tiempo para hacerse bien y para que no se repitan las cosas que hemos vivido hasta ahora", dijo.

El 10 de enero, el Consejo Permanente de la OEA decidió "no reconocer la legitimidad del período del régimen" de Maduro a partir de esa fecha.

En su resolución, llamó a "la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales".

Almagro fue una de las primeras autoridades en reconocer a Guaidó, pero la OEA aún no se pronunció al respecto. El 24 de enero, sólo 16 de los 34 miembros activos del bloque firmaron una declaración avalándolo.

