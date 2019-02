Trump advierte a militares venezolanos que respaldan a Maduro: "Van a perder todo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió a los militares venezolanos que respaldan al presidente Nicolás Maduro que están arriesgando sus vidas, su futuro y el de Venezuela por un "títere de Cuba".

En un acto ante una mayoría de inmigrantes cubanos y venezolanos, Trump dijo que si los militares del país sudamericano siguen defendiendo a Maduro, "no encontrarán un puerto seguro, ni una salida fácil ni una forma de abandonar el país. Van a perder todo".

El presidente de Estados Unidos pidió que acepten la "generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir sus vidas en paz con sus familias y compatriotas". Pues, el líder de la Asamblea Nacional no busca tomar represalias contra ellos -como tampoco lo buscará Estados Unidos, según dijo Trump.

Pero para que la promesa de amnistía se cumpla, los militares deben dejar de seguir las órdenes de Maduro de bloquear la asistencia humanitaria y dejar las amenazas de violencia contra las manifestaciones pacíficas de miembros de la oposición, de la Asamblea Nacional o de Juan Guaidó y su familia.

El presidente de Estados Unidos insistió en que los ojos del mundo están sobre aquellos funcionarios que apoyan a Maduro y su negativa de dejar ingresar asistencia humanitaria, pues ellos apoyan a una persona que "prefiere ver a su pueblo pasando hambre que darle asistencia o ayudarlos".

"Están arriesgando su futuro y sus vidas y el futuro de Venezuela por un sujeto controlado por las fuerzas armadas de Cuba y protegido por un ejército privado de soldados cubanos".

En tal sentido, dijo que Nicolás Maduro y miembros de su régimen son culpables de la pobreza y la deuda de Venezuela tras haber robado miles de millones de dólares. "Sabemos quiénes son y dónde tienen lo que han robado", dijo Trump.

"Maduro no es un patriota venezolano, es un títere de Cuba. Y recuerden que cientos de miles de millones de dólares iban a Cuba, pero ya no pueden hacerlo porque ya no tienen esa riqueza. Así que las cosas están cambiando".



