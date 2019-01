Venezuela: El destino de las mascotas es el abandono o la muerte [FOTOS]

La crisis económica en Venezuela no solo afecta a los seres humanos. Cientos de gatos y perros son abandonados diariamente por sus dueños al no contar con dinero para poder mantenerlos con vida. La mayoría de ellos termina en las avenidas principales de la ciudad y a otros, se les aplica una inyección para 'dormirlos'.

Un informe de Infobae reveló que son varios los animalistas que tratan de hacerle frente al problema recogiendo mascotas de las calles, pese a costo que significa criar a estos animales.

Este es el caso de Rosa Strefezza, una mujer que tiene en su hogar catorce gatos y tres perros, a quienes considera su familia. "Yo no me puedo desprender de ellos así, pero no sé si tendré que hacerlo y me duele, me duele toda esta situación, pero tendría que mandarlos a dormir porque no quiero que sufran por nada y no quiero botarlos a la calle. A veces le digo a mi esposo 'toma tú la decisión' pero sé lo que me va afectar a mí esto. Es duro y fuerte", declaró a Infobae.

El salario mínimo de un venezolano promedio no permite criar ni gatos ni perros debido a que los alimentos de estos animales tiene un precio alto en el mercado. Esto, sumado a las vacunas y las medicinas que deberían recibir los animales, hace que sea casi imposible tener mascotas.