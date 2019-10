La comunidad peruana que reside en Santiago de Chile le ha tocado acatar el toque de queda que el Gobierno ha decretado debido a las violentas protestas generadas por el anuncio del incremento de precios en el Metro.

Pese a que el último sábado, Sebastián Piñera anunció que iba a suspender la alza de las tarifas, las manifestaciones siguieron y como consecuencia, la ley marcial tendrá que obedecerse desde las 10 p.m. del sábado hasta las 7:00 a.m. del domingo.

¿Cómo están viviendo los peruanos este escenario de caos en Chile? Perú21 recogió algunos testimonios sobre cómo, en estos últimos días, compatriotas y chilenos han tenido que vivir por las constantes protestas.

“El toque de queda no ha detenido el vandalismo”

“Salí de la oficina y tuve que ir caminando a casa porque no había locomoción, las estaciones del metro habían sido quemadas y el Trasantiago no se daba a basto. Los precios en los taxis se triplicaron y el tráfico era imposible. No había forma de avanzar, y pensé que la mejor forma era ir a pie y cuando estaba cerca de La Moneda, había enfrentamiento de la Policía, estudiantes y creo que infiltrados que tuvieron un actuar delictivo. No podía respirar por las bombas lacrimógenas y me dio un ataque de pánico. En este momento han decretado toque de queda, pero eso no ha detenido el vandalismo. En este momento hay balaceras y están quemando los supermercados en Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca y otras comunas del país. En la comuna de Llay Llay han quemado las casetas de peaje. Estamos atemorizados”. Miriam Fernández, peruana residente en Chile desde hace 28 años.

“Tengo miedo de salir, no sabemos qué pasará”

“Un viaje normal del trabajo a mi casa demoro 45 minutos y ayer (jueves) demoré 2 horas. Había congestión en todas las calles, barricadas en grandes avenidas y carabineros lanzando bombas lacrimógenas”, cuenta a Perú21 Viviana Pacheco, enfermera chilena de 34 años.

“Hoy salí y al volver sin metro, micros, la gente se vio en la obligación de parar autos y pedir te acercarán a algún punto y fue ayudada”, contó la joven. Ella destaca que la gente está a favor de la movilización porque es imposible que alguien que gane 320.000 pesos mensuales (450 dólares ), tenga que destinar el 30% de su sueldo para locomoción. “¿Cómo vive? ¿Cómo costea la luz, el agua, el gas, arriendo y comida? Es imposible”, añade. “Ahora yo tengo miedo de salir, no sabemos qué pasará el lunes sin metro sin micros, nadie sabe qué pasará”, agregó Pacheco.

“Al gobierno se le escapó de las manos”

“Salí a trabajar a las 8 de la mañana en mi camión y en las calles se notaba la resaca de la violencia. En la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins, que es una avenida principal del centro de Santiago, estaban sacando los escombros, y había buses quemados por distintas comunas. Poco después empezaron los cacerolazos y al mediodía se desencadenaron de nuevo los disturbios en la Plaza Italia, donde prendieron fuego a cinco vehículos del Trasantiago. La violencia se extendió a otras regiones”, cuenta Manuel Álvarez, empresario chileno. Los militares salieron a la calle temprano, pero la gente los enfrentó y le pidieron que se fueron y estos se retiraron, pero con el toque volvieron a salir con tanques. Aún así todavía queda gente en la calle. Todo el país está de acuerdo con la protesta, había bocinazos, pero no está de acuerdo con la violencia. Al gobierno se le escapó de las manos”.