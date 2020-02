El asesinato de una joven ha conmocionado a todos los mexicanos. Y no es para menos, pues el victimario no conforme con acabar con la vida de su pareja de varias puñaladas, la desmembró y la descuartizó para después arrojar parte de sus restos al drenaje.

Este atroz crimen se registró en la alcaldía Gustavo A. Madero, la madrugada del 9 de febrero. Aunque algunos vecinos señalaron que escucharon ruidos, nadie solicitó ayuda.

A continuación, te contamos todo sobre este terrible hecho que dejó aterrado a todo México y ha cuestionado a la Fiscalía General del país azteca por defender una propuesta para eliminar el feminicidio como un delito y dejarlo solo como un agravante del homicidio.

UNA SIMPLE DISCUSIÓN

Todo se inició con una discusión entre la pareja de esposos. Al menos así lo dio a conocer el feminicida Erick Francisco, de 46 años, quien al ser interrogado por la policía confesó el crimen.

“Te digo que empezamos a discutir. Seguimos discutiendo y empezamos a forcejear. Después me dijo que me quería matar y le digo: ‘Mátame’. Saqué un cuchillo y le dije: ‘De una vez’, y fue cuando primero como que me lo enterró [el cuchillo]. Le digo: ‘Dale más fuerte de una vez’ y me pegó como dos veces más”, manifestó.

Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada cruelmente por su pareja en su domicilio tras discutir con él (Foto: Instagram)

“ME ENTRÓ EL DIABLO”

Tras ello, el ingeniero civil señaló que al ver la actitud de su pareja de nombre Ingrid, de 25 años, decidió devolverle lo que le estaba haciendo. “Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello”, indicó.

El atacante luego de haberla apuñalado al menos cinco veces le quitó la piel desde el rostro hasta las rodillas, para después extraerle las vísceras, que presuntamente aparecieron en una bolsa a unas cuadras del departamento que compartían. Todo lo realizó en presencia de su hijo de 14 años.

En su defensa señaló a las autoridades que “le había entrado el diablo” y aseguró que no se acuerda de lo sucedido, pues estaba drogado; pero cuando recobró la consciencia se arrepintió por lo que había hecho.

Según él, desolló a su pareja para que nadie la reconociera. “Fue por vergüenza y pena. No quería que nadie se diera cuenta. Luego, tiré todo por el drenaje”.

CONFIESA SU CRIMEN

El sujeto señaló que había llamado a su expareja para contarle lo sucedido. Esta persona habría sido quien dio aviso a las autoridades que se constituyeron al lugar. Sin embargo, cuando vieron a Erick Francisco con la ropa llena de sangre, al interrogarlo les confesó el crimen.

Cuando se constituyeron a la casa que la pareja compartía, encontraron una escena de terror. Ahí estaba el cuerpo totalmente desollado de la joven de 25 años.

LA MUJER SE DEFENDIÓ

El sujeto tenía rasguños y golpes en diversas partes del cuerpo como rostro, pecho y manos; lo que indicaría que trató de defenderse y luchar por su vida.

Debido a que contó que estaba bajo los efectos de estupefacientes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le practica exámenes psicológicos con el propósito de entender por qué actuó con tanta saña.

Si es declarado culpable, Erick podría recibir una condena de 60 años de prisión.

Ambas personas tenían una relación sentimental, pues con frecuencia ella era vista por los vecinos de la zona en el edificio que habitaban.