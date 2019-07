Tiroteo en el Gilroy Garlic Festival: Así eran las víctimas de la tragedia en California

Un tiroteo en el festival gastronómico Gilroy Garlic en California, en el oeste de Estados Unidos, acabó con la vida de tres personas y dejó heridas a otras 15. Y aunque se desconocen las causas que llevaron a los responsables a cometer tal acto, se supo que dos de los fallecidos eran menores de edad; la otra víctima es un joven de 25 años.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la gente corriendo y gritando tras escuchar varios disparos. Situación que provocó pánico y confusión entre los asistentes al evento.

Después de lo ocurrido, muchos mostraron su pesar y no se explican cómo un encuentro familiar terminó en tragedia. A continuación, conoce más de las víctimas del tiroteo que publicó BuzzfeedNews.

Los testigos describieron escenas de pánico y confusión cuando sonaron disparos en el Festival Gilroy Garlic, en una localidad de 50.000 habitantes situada. (Foto: AFP)

Stephen Romero (6 años)

El padre del pequeño Stephen contó que su hijo había celebrado su cumpleaños el mes pasado en Legoland, y en esta oportunidad asistió al festival acompañado de su madre y su abuela, quienes también recibieron impactos de bala, pero están fuera de peligro.

“Mi hijo tuvo toda su vida para vivir y solo tenía 6 años […]. Perdí a mi hijo, no hay nada que realmente pueda hacer hasta que pueda ponerlo en su lugar de descanso, donde sea que esté. Eso es todo lo que puedo decir”, dijo Alberto Romero a NBC Bay Area.

Por su parte, su abuela materna contó que su nieto era amoroso, amable, feliz y juguetón. “Tiene que ser alguien realmente enfermo porque le disparó a un niño. Solo espero que haya justicia y atrapen a esas personas y que haya justicia. Quiero justicia para mi nieto”, señaló a ABC7 News.

La familia, incluida la hermana de Stephen de 9 años, no procesa haber perdido al pequeño en un evento a la que muchos asistieron con sus menores hijos.

El pequeño fue al evento gastronómico con su madre y abuela materna. (Foto: NBC Bay Area / Via nbcbayarea.com)

Keyla Salazar (13 años)

La adolescente iba a cumplir 14 años el próximo 4 de agosto, pero las balas, producto del tiroteo en el festival gastronómico, acabaron con su vida. Ella era la mayor de tres niñas y pasó toda su vida en el Área de la Bahía. Le encantaba dibujar y quería ser animadora.

“Solo queremos que Keyla sea recordada como alguien hermosa. Realmente se preocupaba mucho por otras personas. Amaba a los animales. Tenía grandes sueños y aspiraciones, y su vida se truncó”, manifestó su tía Katiuska Pimentel a BuzzFeed News.

Añadió que la familia está procesando lo que ocurrió y que son “incapaces de comprender el nivel de violencia”.

“Necesitamos, como, algún tipo de cambio, así que nos aseguramos de que esto no le pase a otro niño, que no haya otra Keyla, que no haya otra familia que tenga que pasar por esto. No le deseo esto a nadie. Es una situación realmente dolorosa”, refirió.

La adolescente cumplía años el próximo mes. (Foto: Facebook Katiuska Pimentel)

Trevor Irby (25 años)

Este joven se graduó en 2017 del Keuka College en Keuka Park, Nueva York, y se especializó en Biología. Al momento del tiroteo, él se encontraba con su novia, quien no sufrió ninguna herida.

“Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Trevor. Estamos sorprendidos de que este último episodio de violencia armada sin sentido haya resultado en la pérdida de uno de nuestros recién graduados. Graduados en quienes tenemos tanta esperanza debido a su potencial para crear un mañana más brillante”, dijo Amy Storey, presidenta de la escuela.

Los amigos del muchacho contaron que Irby jugaba fútbol, béisbol y baloncesto en la escuela secundaria.

Recientemente se había mudado a Santa Cruz, California, con su novia y estaba trabajando como asistente médico en un hogar de ancianos.