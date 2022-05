El martes pasado Salvador Ramos ingresó a una escuela primera de Texas y acabó con la vida de 19 niños y 2 profesoras. Hoy madre salió al frente a pedir disculpas por lo sucedido, pero aseguró que su hijo tuvo sus razones.

Adriana Martínez Reyes acudió a una iglesia de la comunidad de Uvalde y dio una entrevista. Ella pidió que la sociedad no juzgue a su hijo por la violencia del ataque en la escuela primera Robb.

“No tengo palabras, no tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor, no lo juzguen yo nomás quiero… a los niños inocentes que se murieron, perdónenme”, comentó.

“Perdóneme, perdonen a mi hijo, yo sé, él tiene sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños en vez de poner atención a las cosas, otras cosas malas, yo no tengo palabras, no sé”, concluyó.

Del mismo modo, la madre aseguró que no sabía que su hijo compró armas y lo reconoció como un joven callado y que no molestaba a nadie.

“Era bien calladito, bien callado, él era muy callado, él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie”, agregó.

Se conoce que antes del ataque, Ramos atacó a su abuela materna y escapó hacia el colegio. Por su lado, el abuelo del joven señaló que no conocía de las armas de su nieto. “Yo no sabía que tenía armas, de haberlo sabido lo hubiera reportado”, aseguró

VIDEO RECOMENDADO

Autor del tiroteo en Texas advirtió matanza en Facebook 15 minutos antes del ataque

Autor del tiroteo en Texas advirtió matanza en Facebook 15 minutos antes del ataque