El tiroteo que provocó un adolescente de 18 años en Texas ha generado una ola de indignación entre la población. Sobre todo luego que se dio a conocer conversaciones previas a la matanza.

Fue la usuaria de Instagram @epnupues, cuyo nombre real no se conoce, quien dio a conocer el chat que compartía con el tirador.

Según La Nación, Ramos no conocía a la joven, pero la etiquetó en un historia de Instagram donde mostraba dos armas AR-5, con las que presuntamente habría ataca la Escuela Robb Elementary.

“¿Vas a repostear las fotos de armas que subí?”, le consulta Ramos a la joven, a lo que ella contesta: “¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?”.

“Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida”, finalizó el joven. El lunes anterior a la masacre Salvador le volvió a hablar. “Estoy a punto de...”, a lo que ella le consultó que iba a hacer. “Te diré antes”, le comenta.

La joven afirmó que le temía a Salvador Ramos, pero no sabía cuál era su cometido con las armas. (Foto: Instagram)

Es así que el martes 7 de la mañana, la usuaria recibió un último texto. “Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire”, señaló Ramos, dos horas después cometió el crimen.

La joven señaló que no sabía nada de él y hasta le temía, pero todo está en investigación.

“Él era un desconocido. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la Policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviarle mis condolencias a quienes murieron hoy”, comentó la joven.

