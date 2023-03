Al ritmo de la canción California del reggaetonero Feid, un grupo de cinco jóvenes viajaba dentro de una camioneta tipo Tucson mientras la copiloto grababa un video para sus redes sociales, cuando de repente la conductora del vehículo perdió el control de este e hizo que este diera varias vueltas de campana hasta terminar a un lado de la vía que conecta las provincias de Córdoba con Sucre en Colombia.

“Bebé me siento en California, porque fumo y no me dicen nada” era la parte de la letra que entonaban los jóvenes dentro de la camioneta cuando comenzaron los gritos de la copiloto, quien en todo momento siguió grabando con el celular en la mano, a pesar de los ‘volantines’ que sufrió ella y sus amigos. Al final, del accidente, logra verse a la joven con el dispositivo aún en la mano, pero con el rostro desencajado.

“¡El carro de mi papá! ¡El carro de mi papá!” fueron los gritos finales de la conductora después de haber volcado la camioneta. Para la joven, lo más preocupante del accidente no fue el estado de salud de sus amigos, sino el daño material que habría sufrido la camioneta de su padre.

Comenzaron cantando un reggaetón, todo se convirtió en gritos y acabó en reclamos por volcar "¡El carro de mi papá!".

Felizmente, todos los jóvenes que estaban dentro de la Tucson salieron completamente ilesos del accidente; aunque, según el Código de Tránsito de Colombia, se sanciona el uso de celulares al momento de conducir (sin ‘manos libres’) con una multa equivalente a 500 mil pesos, casi 400 soles al tipo de cambio actual. Sin embargo, la conductora tendrá que hacerse cargo de los daños del vehículo y de las lesiones ocasionadas a los tripulantes durante el accidente.





