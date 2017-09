Un peruano identificado como Carlos Zavala Arenas (73) se encuentra como no habido desde el día en que sucedió el terremoto en México de 8.2 grados que, hasta el momento, viene dejando 61 muertos.

La hija del anciano, Mariluz Zavala Castillo, comentó para América Noticias que su padre vive en el estado de Chiapas, justo en la zona del epicentro del movimiento telúrico. Ella avisó al noticiero de su desaparición luego de que trató de comunicarse con él pero "la señal no ayudaba", declaró.

"Yo lo llamé a su celular a mi papá pero no me contestaba. No había señal. Realmente es muy preocupante porque mi papá ya ha pasado por un momento feo hace unos años cuando se salió un río que pasa cerca por donde vive", manifestó

Según relató Zavala Castillo, su padre vive solo en la frontera de México con Guatemala. Su hermano, quien también vive en el país azteca, es quien se encuentra buscando la manera de llegar a la zona de emergencia.

La familia Zavala no desea que una nueva tragedia enlute su hogar. La hija relató que hace unos años, un hermano de ella murió ahogado cuando el río Suchiate (que marca la frontera occidental entre México y Guatemala) se salió de su caudal.

"Le pediría a la Cancillería que nos apoye en saber cómo están allá. Quiero saber de mi papá, por favor", añadió por último.