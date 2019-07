El Salvador: ex pandilleros buscan borrar sus tatuajes para no sufrir discriminación y rehacer sus vidas Pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dos de los grupos más temidos de El Salvador, no quieren saber nada más de su pasado delincuencial e intentan borrar esas manchas que antes los representaban

- / - En el sector Uno del Penal de Apanteos, una prisión de mediana seguridad en Santa Ana, hay presos con edades de entre 24 y 48 años, purgando condenas por homicidio, tráfico de drogas y extorsión. (AFP) - / - Ellos ahora lo ven como un "error de juventud". (AFP) - / - El resultado del rechazo son grandes manchas de tinta negra en varias zonas de su cuerpo. Solo así se puede identificar a un ex pandillero arrepentido. (AFP) - / - La mayoría de ex pandilleros arrepentidos se tapa los tatuajes relacionados con la MS-13 con más tatuajes. (AFP) - / - Otros optan por tatuarse grandes "X" sobre los tatuajes, un tachado simbólico para mostrar su rechazo. (AFP) - / - Con sentencias de seis a más de 80 años de prisión, aunque la condena máxima es de 60 años en El Salvador. (AFP) - / - Su piel es un lienzo con innumerables e intrincados tatuajes: son ex pandilleros de El Salvador que aseguran estar dispuestos a someterse al doloroso y largo proceso de borrar con láser esas marcas. (AFP) - / - Las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 miembros, de los cuales casi 17.000 están encarcelados. (AFP) - / - Nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principio de la década de 1980, la MS-13 y Barrio 18 siembran el terror en comunidades salvadoreñas. (AFP) - / - Borrar sus tatuajes, ex pandilleros desean arrancar de la piel ese "error de juventud". (AFP) - / -