Mijaíl Gorbachov , el último líder soviético, criticó el viernes la decisión de Donald Trump de salir del tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), un acuerdo sobre control de armas que ayudó a poner fin a la Guerra Fría.

En una columna en el diario New York Times, Gorbachov dijo que la medida de Estados Unidos era "una amenaza grave a la paz" y la antesala de una nueva carrera armamentística que aumenta el riesgo de un conflicto nuclear.



"Me preguntan si siento amargura al ver el deceso de aquello por lo que trabajé tanto para lograr. Pero este no es un asunto personal. Hay mucho más en juego", escribió el ex líder de la Unión Soviética, quien espera que sea revertida a través de negociaciones.

Si Estados Unidos cumple con su promesa de abandonar el tratado, Gorbachov afirmó que esperaba que los aliados de Estados Unidos se rehúsen a ser lo que calificó como plataformas de lanzamiento de misiles estadounidenses que Trump está considerado desarrollar.

LO QUE DIJO DONALD TRUMP

El tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) fue firmado por Gorbachov y Ronald Reagan en 1987. El pacto eliminó todos los misiles nucleares y convencionales de alcances corto e intermedio en tierra que ambos países tenían en territorio europeo.

Washington ha citado la supuesta violación de Rusia del tratado como su motivo para abandonarlo, una acusación que Moscú niega. A su vez, Rusia acusa a Washington de violar el pacto.

La colocación de misiles nucleares estadounidenses en Europa occidental provocó manifestaciones masivas en la década de 1980.

Algunos aliados de Estados Unidos ahora temen que Washington pueda desplegar una nueva generación de esas armas en Europa y que Rusia haga lo mismo en Kaliningrado, lo que volvería a convertir al continente en un posible campo de batalla nuclear.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que Rusia se verá forzada a tener como blanco cualquier país europeo que acepte albergar misiles estadounidenses.

Gorbachov, de 87 años, afirmó que cualquier disputa sobre cumplimiento podría ser resuelta si existe suficiente voluntad política.



Fuente: Reuters