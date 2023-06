Un hecho lamentable en el futbol argentino sucedió el día de hoy. En el encuentro de River Plate contra Defensa y Justicia, un hincha cayó desde una de la tribuna Sívori alta del recinto deportivo del ‘Millonario’ perdiendo la vida segundos después del impacto. El hecho ocurrió durante el primer tiempo del juego y el partido fue suspendido.

La propia tribuna comenzó a pedirle al árbitro Fernando Rapallini que suspendiera el partido cuando ocurrió el accidente del hincha de River. El juez se enteró de ello, informó a los capitanes de ambas escuadras y suspendió el partido que será reprogramado. Un médico se apersonó al lugar de los hechos y confirmó su fallecimiento.

Se cayó un hincha de la sivori alta a la media y murió.

Ya hubo puertas cerradas, sangre...ahora se muere uno. Que pasa con la cancha de River? pic.twitter.com/rfseeGjmNV — SA10 (@santealba) June 3, 2023

El Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, declaró para el medio argentino TyC Sports que se deberá esperar a los resultados de la autopsia para confirmar si es que el sujeto murió con el impacto de la caída o si es que ya tenía una lesión que le causó la muerte, pero se confirmó que era ‘un hombre de pelo largo’.

Por otro lado, el propio Rpallini también declaró al respecto del triste suceso: “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver que pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4-5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido”.

