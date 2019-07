Puerto Rico: otro crucero cancela parada en San Juan debido a protestas contra Rosselló

San Juan. Las protestas contra el gobernador de Puerto Rico , Ricardo Rosselló, obligaron a un nuevo crucero de la compañía Royal Caribbean desviar su ruta y no hacer la parada prevista en la ciudad de San Juan.

La nave, de nombre 'Harmony of the Seas', no detendrá su marcha en la capital puertorriqueña y seguirá hasta St. Maarten, el siguiente puerto que figura en la programación del viaje por el caribe.

“La preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros de la tripulación es nuestra principal prioridad”, dijo Owen Torres, gerente de comunicaciones corporativas de la compañía.

Este es el segundo crucero desviado en lo que va de la semana, luego que el martes otra de sus imponentes naves tuvo órdenes de no hacer la escala prevista en San Juan, siempre por el mismo motivo: las protestas contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

"En vista de los disturbios actuales en San Juan, Puerto Rico, hemos cancelado la parada de hoy (jueves) a San Juan. Empress of the Seas ha sido redirigido a Tortola, y nuestros huéspedes recibirán reembolsos por las excursiones en tierra prepagadas. Continuamos monitoreando la situación de cerca y haremos los ajustes necesarios para garantizar la seguridad y protección de nuestros huéspedes y la tripulación “, explicó Torres.

Gran parte de la población boricua exige la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló. (Foto: AFP)

¿Los motivos de las protestas? Una investigación periodística divulgó 900 páginas del chat privado del gobernador Ricardo Rosselló en Telegram, en el que se revela un manejo de gobierno en tono vengativo contra sus opositores, además de ataques a periodistas y comentarios homófobos y misóginos.

Las filtraciones de estas conversaciones se dieron la misma semana en que dos exfuncionarios de la administración de Rosselló fueron arrestados por el FBI como parte de una investigación federal de corrupción.



Movimientos civiles y políticos de oposición marchan exigiendo la renuncia del gobernador de Puerto, pero este se ha negado a soltar el mando.

“Continuaré mi trabajo y mi responsabilidad para con la gente de Puerto Rico”, dijo el asediado gobernador en una conferencia de prensa.



Con información de CNN