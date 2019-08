¿Por qué el periodista Carlos Loret de Mola renunció a Televisa?

Después de haber laborado 18 años en Televisa , el conductor de noticias más importante de México Carlos Loret de Mola se despidió de su programa matutino. Fue el propio periodista quien anunció su renuncia como presentador.

“Este viernes [23 de agosto] dejaré de trabajar en Noticieros Televisa, sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí; por eso, agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos”, manifestó en un video que subió en su cuenta de Instagram y Twitter.

Y así llegó el día que debía decirle definitivamente adiós a las cámaras, por lo que dejó unas sentidas palabras al equipo con el que trabajó y a su público.

“Quiero agradecerle a usted que se despertó con nosotros tantos años, usted sabe cuál es nuestro trabajo, agradezco su preferencia […]. Quiero agradecer a todos mis compañeros que se quedaban toda la noche chambeando, a mis compañeros camarógrafos, jefes de piso, que estaban aquí todas las mañanas, al productor Pedro Espinoza”, dijo el periodista, quien dejó en claro que solo se aleja de las pantallas de Televisa, pero seguirá expresando su opinión en W Radio y a través de sus columnas para algunos diarios como El Universal.

Pero la salida del también economista del programa ‘Despierta con Loret’ no solo ha generado gran sorpresa entre el público, sino que se ha empezado a especular que las verdaderas razones por las que ya no pertenecerá a la casa televisora son de índole político. Para evitar que no se genere más controversia le contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Carlos Loret de Mola anuncia su renuncia

El periodista causó gran sorpresa en los televidentes luego de señalar que renunciaba a su espacio matutino de noticias, a solo un día de que esto sucediera y cuando el programa ‘Despierta con Loret’ cumplía tres años al aire.

Él agradeció a su público y grupo de trabajo, además de desearle lo mejor a Televisa. “Tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos de los nuevos tiempos […]. Dejo grandes amigos y colegas, compañeros en una larga travesía”.

Además, dejó en claro que la decisión de alejarse de este medio de comunicación fue una de las decisiones más difíciles que ha tomado y agradeció por la oportunidad brindada.

Televisa se pronunció sobre renuncia

Por su parte, la casa televisora emitió un comunicado para informar la partida del periodista. “Lamentamos mucho que la relación contractual con Televisa haya llegado a su fin. Estamos seguros de que el éxito lo seguirá acompañando [a Loret] en su labor periodística”.

Asimismo, dio a conocer que a partir del lunes 2 de setiembre, Danielle Dithurbide conducirá el espacio del periodista junto a Enrique Campos Suárez, de lunes a viernes de a las 6;30 a.m. hora local.

Polémica por salida de Loret

Tras el anuncio de la renuncia de Carlos Loret de Mola, algunos presumen que esta acción se debe a presiones de índole político.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente mexicano Vicente Fox escribió: “Me huele a despido e intuyo de dónde vino la orden. Ánimo Carlos, ¡la lucha es por México, no por puestos ni dinero! ¡Eres un gran ejemplo!”.

En un segundo tuit culpó al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de todo. “López dice que no le gustan las venganzas, pero a muchos nos ‘trae entre ceja y oreja’. Carlos Loret es un gran periodista y siempre hace su tarea. López es un gran revanchista rencoroso. Para muestra un botón.”, indicó acompañando un video de la entrevista que le hizo el periodista al gobernador.

Tras ello, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas tuvo que responder en la misma red social sobre estas especulaciones. “El @GobiernoMX respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión. Por tanto, no censura, ni reconviene, ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio. Afirmar lo contrario es una noticia falsa”.

Por su parte, el escritor Fabrizio Mejía indicó que la renuncia de Loret no es una censura porque el periodista continuará con su programa de radio y columnas de opinión.

¿Quién reemplazará a Carlos Loret?

Al conocer el nombre de la periodista que reemplazará a Loret, los usuarios en redes sociales reaccionaron con gran sorpresa y criticaron a Televisa por la contratación de Danielle Dithurbide, a quien le recordaron cuando informó del caso Frida Sofía durante el sismo de 7.1 grados que sacudió Ciudad de México el 19 de setiembre de 2017.

En esa oportunidad, Dithurbide, quien cubría el evento, dio a conocer que bajo los escombros se encontraba una niña de nombre Frida Sofía que se había comunicado con uno de los rescatistas, algo que provocó que miles de mexicanos elevaran sus oraciones para que todo tuviera un final feliz, pero con el paso de los días se descubrió que la pequeña no existía y todo fue un invento.

Danielle Dithurbide reemplazará a Carlos Loret. (Foto: Televisa)

¿Quién es Carlos Loret de Mola?

Carlos Loret de Mola Álvarez nació en Mérida, Yucatán, el 17 de octubre de 1976. Es periodista y economista mexicano, fue presentador del noticiero matutino ‘Despierta con Loret’, transmitido por Televisa en su primera cadena nacional, Las Estrellas y del noticiero "Así Las Cosas Con Loret" en XEW-AM. Además, es autor de la columna Historias de Reportero publicada en el diario El Universal.

Fue ganador del Premio de Periodismo Rey de España en la categoría de Televisión en la que destacó en periodismo de investigación y por sus transmisiones especiales y coberturas internacionales.

El periodista fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones: 2001, 2005 y 2007.

Loret fue corresponsal en coberturas especiales como la Primavera Árabe, la revolución en Libia, la guerra de Afganistán y los tsunamis de Indonesia y Japón, entre otros.

Debutó en el periodismo en el noticiero radiofónico "Detrás de la noticia", con Ricardo Rocha, y fue titular del matutino "Primero Noticias" durante 12 años.