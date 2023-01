Una mexicana se encontraba mirando Avatar 2: El camino del agua cuando se percató de dos personas mantenían relaciones sexuales en la parte de al fondo de la sala, por lo que no dudó en llamar a los trabajadores del cine para que retiraran a la pareja.

El video se viralizó en TikTok y generó indignación en los usuarios de la plataforma.

La usuaria ‘cassrrz’ fue quien se encargó de grabar lo que sucedido y describió la escena como “qué oso”, frase mexicana para decir “qué vergüenza”. Esto ocasionó que las luces se encendieran tras el llamado de los usuarios a las autoridades del establecimiento. La usuaria no dudo en responder a pareja que se sintió ofendida: “Señora, no es discriminación, aquí es para ver una película y punto, no es para venir a sobarlas”, indicó la mujer.





