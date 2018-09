El presidente venezolano, Nicolás Maduro , llegó hoy a Nueva York para participar esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero de momento no está previsto que se reúna con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de Pasión Patria para defender la verdad", dijo hoy Maduro en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Trump se mostró hoy abierto a reunirse con Maduro si él quiere, pero fuentes de la Casa Blanca consultadas por Efe indicaron que por el momento no hay agendada una reunión entre ambos.

Por otro lado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró hoy abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse", pero advirtió de que "todas las opciones", incluida la militar, siguen sobre la mesa respecto a Venezuela.

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.



Fuente: EFE