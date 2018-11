Michelle Obama domina las listas de libros más vendidos con sus memorias

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama domina con fuerza en la lista de libros de no ficción esta semana con sus memorias, "Becoming", que es número uno en Estados Unidos, Francia y Alemania, mientras ocupa puestos destacados en Italia y Colombia.

En las estanterías de ficción el autor de la saga "Canción de hielo y fuego", George R.R Martin, entra en España con la precuela de "Juego de Tronos", "Fuego y Sangre", mientras se mantiene en Arentina y Colombia el thriller "Jaque al psicoanalista" de John Katzenbach.

Hace unos días, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) hizo una aparición sorpresa durante la presentación del libro de su esposa en Washington, en la que se comparó a sí mismo con el rapero Jay-Z, marido de Beyoncé, informaron hoy medios locales.

"¿Sabes cuando Jay-Z sale durante un concierto de Beyoncé?", dijo el exmandatario al subir al escenario del estadio cubierto Capital One Arena, abarrotado por miles de personas, con un ramo de flores para Michelle.

Preguntado por la moderadora del evento sobre el momento en que conoció a su esposa, Obama dijo: "Primero, ella era muy alta y la mayor parte (de ella) eran piernas", indicó el expresidente, en medio de las protestas en broma de su mujer que recordaba que "¡Hay niños aquí!".

"Solo digo... Era impresionante", respondió Obama, quien describió a Michelle como "extraordinariamente inteligente" y "guapa".

La ex primera dama inició el pasado 13 de noviembre la gira de promoción de su libro " Becoming", titulado "Mi historia" en español, en su ciudad natal, Chicago.

El tour es digno de una estrella del rock, con charlas en estadios de EE.UU. y el Reino Unido de la mano de famosas como la escritora Chimamanda Ngozi Adichie o las actrices Reese Witherspoon y Sarah Jessica Parker.

En el libro, Michelle critica al actual presidente estadounidense, Donald Trump: "Algunas noches no podía dormir, enojada por lo que ha llegado a suceder", admite Michelle en los últimos pasajes de la obra.

"Ha sido angustiante ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos. A veces me pregunto si en algún momento tocaremos fondo", añade.



Fuente: EFE