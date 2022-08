El gobierno de Estados Unidos alertó a los viajeros que estén interesados en visitar México que tengan cuidado por la fuerte ola de violencia que se ha desatado en el país. México fue catalogado como “alerta roja” debido a la creciente actividad de los narcocriminales.

Esta alerta fue dada por el alto número de tiroteos y vehículos quemados en las zonas más habitadas del país, como Guanajuato, Guadalajara, o Baja California. México se une a otros países como Colombia, El Salvador, Israel, Armenia, Iraq, India, Hungría y Perú como países considerados “alerta roja”, muy peligrosos para viajar.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha mandado instrucciones para la protección de sus connacionales, también han sugerido que los habitantes naturales también hagan caso de las instrucciones de su gobierno para mayor seguridad. Han advertido “no viajar entre ciudades después del anochecer, no tomar taxis en la calle y evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas”. Por el alto índice de violencia, secuestros y crimen organizado, se ha advertido además evitar algunos estados en particular el evitar visitar.

Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas han sido recomendadas no visitar, por el alto número de crimen organizado patrullando las calles. También se ha recomendado evitar los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas por el alto número de violencia y edificios quemados en los distintos estados.

Los cárteles han discutido entre ellos largamente sobre sus territorios apropiados en zonas como Baja California, y eso eventualmente ha llevado que se disparase una guerra en las calles.

Peritos forenses realizan el levantamiento de varios cuerpos hoy, en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas (México). (EFE/ James Romero)