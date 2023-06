Conmoción en México. En la Calle Pereira de la colonia Real del Norte, localidad de Piedras Negras, Coahuila, un pequeño de 11 años identificado como ‘Jerick N’ decidió terminar con su vida luego de que sus padres no le habrían permitido escuchar corridos tumbados del reconocido cantante tapatío Peso Pluma. El pequeño dejó una carta donde expresó su hartazgo por no poder ‘ser como realmente quería’.

El suceso tuvo lugar el día de ayer, y quien se percató del acto del niño fue su padrastro Martín Adrián, quien se intentó despedir de él antes de ir a trabajar. Lamentablemente, el hombre encontró al niño colgado de un árbol dentro del patio que posee su vivienda, de acuerdo a TV Azteca.

El pequeño escribió una carta en la que dijo ‘ser Peso Pluma’, además de pedir perdón a sus papás por la decisión que tomó de acabar con su vida. Por otro lado, manifestó estar harto de que no le permitieran ser como él quería y que no lo dejaran escuchar las canciones del artista mexicano. Los padres del menor comentaron saber de la situación y dijeron haber pensado que se trataba de una obsesión, razón por la cual no le permitían que se vistiera como el cantante.

La Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes del caso, y el cuerpo del niño fue llevado a la morgue local.

VIDEO RECOMENDADO