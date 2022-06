Jaime “N”, un hombre de 82 años, disparó contra un grupo de niños que jugaban afuera de su casa. El suceso se dio en el municipio de Tizapán El Alto y el hombre afirmó que lo hizo porque los menores hacían mucho ruido al jugar.

Según Televisa, el hombre le disparó al padre de una niña de 3 años, ocasionándole dos heridas, una en la cabeza y otra, en el brazo derecho.

Luego el hombre vio a Priscila, la pequeña que estaba sentada a un lado de su padre, y le disparó de manera directa a la frente.

“Me disparó y me erró, aquí traigo el rozón y se me arrimó y como vio que me erró, se le arrimó a la niña y le dio a la niña… Pues a mí ya me había dado en la mano y después me dio en la cabeza, a mí ya se me había borrado la vista y todo y nada más volteé para atrás y miré a mi niña y como que agarré más fuerzas”, contó Jorge García, padre de la menor asesinada.

Jorge forcejeó con el hombre para que no dispara al resto de niños. Los vecinos intervinieron y lograron detener a Jaime “N” hasta que llegaron las autoridades.

Lamentablemente, el cuerpo de la pequeña Priscila quedó en el suelo tras el impacto de la bala. Su cuerpo fue velado en su casa y el domingo fue sepultada.

La Fiscalía del Estado abrió la investigación y se logró la detención del hombre.

