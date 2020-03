El recuerdo del legendario jugador de la NBA Kobe Bryant sigue latente en el mundo, y a más de un mes de su partida, una nueva noticia, no precisamente conmovedora, envuelve su muerte; algo que ha destrozado emocionalmente a su viuda Vanessa Bryant.

Como se recuerda, la estrella de baloncesto falleció el 26 de enero luego de que el helicóptero en el que se trasladaba se precipitó y estalló en llamas en una ladera de Los Angeles, Estados Unidos; junto a él viajaban su hija Gianna de 13 años y otras siete personas. Lamentablemente, todos dejaron de existir.

Pero ¿qué fue lo que sucedió esta vez? Antes de enfocarnos en el último hecho que ha causado conmoción en la familia Bryant, recordemos que hace una semana, la esposa del mítico basquetbolista presentó una demanda por homicidio involuntario contra la empresa Island Express Helicopters e Island Express Holding Corp que operaba la aeronave. En su argumento, los abogados señalan que el piloto Ara Zobayan, quien también murió en el accidente, no “utilizó la atención ordinaria al pilotar la nave” y fue “negligente”.

Vanessa Bryant mortificada por accidente que acabó con la vida de su esposo e hija

Ahora, una nueva polémica no deja estar tranquila y guardar el luto a la familia del deportista. ¿Qué pasó? La viuda de Kobe Bryant expresó su absoluto rechazo y dolor a la publicación indebida de unas fotos que muestran el lugar del accidente donde fallecieron nueve personas, entre ellos el jugador y su pequeña Gianna.

Según informó People en español, las imágenes habían sido tomadas supuestamente por un agente de policía del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con Gary Robb, abogado de los Bryant, el mismo día del accidente, la viuda de la estrella de Los Angeles Lakers se apersonó a la oficina del Sheriff para solicitar que la zona fuera declarada como espacio prohibido para volar y fotografiar.

En un comunicado mencionaron que “esto era de vital importancia para ella, ya que deseaba proteger la dignidad de todas las víctimas y sus familias”, pero no lo consiguió luego de que alguien difundió las imágenes.

Debido a ello, están solicitando que "se identifique a los responsables de difundir las fotos para que tomen las medidas necesarias por esta “violación de la decencia humana”.

Kobe y Vanessa Bryant tuvieron cuatro hijas. Foto: Getty images, vía BBC Mundo

VANESSA KOBE RECUERDA A SU ESPOSO E HIJA FALLECIDOS

La viuda del basquetbolista honró la memoria de su esposo y su hija adolescente con un emotivo video que compartió a través de sus redes sociales.

En las imágenes se ve a ambos riéndose, jugando, abrazándose y haciéndose mimos, una escena extraída del famoso documental “Muse del baloncestista” en 2014. En la grabación también se ve cómo Kobe le muestra todo su amor a la mujer de su vida, a quien llena de besos.

En otro momento, la esposa del jugador compartió el tatuaje que se hizo su cuñada en honor a Kobe y Mambacita. Un signo de infinito con los dos números de sus camisetas de baloncesto, 24 y 2.

“El precioso tatuaje de mi cuñada en honor a Gigi y Kobe. 2-24 para siempre. Te amo Sharia”, le escribió emocionada.

EL tatuaje que se hizo la cuñada de Vanessa Bryant (Foto: Instagram)

HOMENAJE POR SU MUERTE

Dos días antes de cumplirse un mes del deceso de Kobe Bryant, diversas personalidades le realizaron un emotivo homenaje que tuvo lugar en el Staples Center, la arena deportiva sede del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers, donde realizó gran parte de su carrera profesional.

Este fue una combinación de discursos entre los que participaron personalidades como Michael Jordan y Shaquille O’Neal, excompañero de Bryant en los Lakers, los cuales hicieron derramar más de una lágrima a todos los que se encontraban en el lugar; además, hubo presentaciones musicales.

La esposa del legendario deportista dio un devastador discurso en el que dio a conocer que su cerebro “se niega a aceptar” que sus seres queridos ya no están a su lado. “No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo. Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD (‘Most Valuable Dad’)", dijo.

Respecto a su hija señaló: “Gianna Bryant era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días. Hubo algunas ocasiones en las que pensé que se había ido al colegio sin decir adiós. La envié un mensaje de texto y decía ‘¿Sin beso?’ Y Gianna respondía con un 'Mamá, te besé, pero estabas dormida y no quería despertarte (...). No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino".