Caracas [EFE]. El presidente encargado Juan Guaidó protagonizó este martes un tumultuoso regreso a Venezuela en el que recibió agresiones por parte de un nutrido grupo de chavistas en el aeropuerto de Caracas, sin que esto impidiera que horas más tarde hiciera un llamamiento a retomar las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Los mecanismos de presión van a aumentar. Por polémicos que sean van a seguir aumentando”, dijo el opositor frente a decenas de diputados que lo reconocen como presidente del Parlamento, dos horas después de su arribo a Venezuela tras una gira internacional de 23 días.

Guaidó pidió a los venezolanos no acostumbrarse a la "dictadura" de Maduro y en ese sentido los instó a retomar las protestas callejeras contra el Ejecutivo que en años pasados se han tornado violentas y han dejado decenas de fallecidos.

Para ello, explicó, es necesaria "la unión" de todos los dirigentes políticos y que sectores como los gremios o los estudiantes reclamen en las calles los embates de la crisis que vive el país sudamericano.

“Tenemos que hacernos sentir en todos los espacios (...) ese es el factor determinante para lograr la victoria”, aseveró. El político de 36 años arribó a Venezuela sobre las 17.00 hora local proveniente de Lisboa, Portugal.

Lo reciben a golpes

Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron una serie de puñetazos a Juan Guaidó y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa, Fabiana Rosales, así como a varios diputados opositores que acudieron a recibirle.

Varios periodistas también fueron agredidos con contundencia y robados por el grupo chavista frente a decenas de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que no impidieron estos actos.

Minutos después de salir a la sala de llegadas, recibió los golpes durante varios minutos hasta que abandonó el lugar en medio de empujones en un vehículo robusto y gris.

Más tarde, desde el acomodado sector caraqueño de Chacao, Guaidó recriminó las agresiones que sufrió por parte de “grupos irregulares” y “con la mirada cómplice de organismos del Estado”. “Es una dictadura cobarde (...) porque no aceptan su destino. Cobarde Nicolás que no enfrentas, no a mí que te derrotamos hace tiempo, sino al pueblo que te quiere sacar de una vez de ahí”, expuso.

De vuelta al parlamento

El líder opositor convocó una sesión parlamentaria para este miércoles a las 14.00 GMT aunque no explicó si pretenderán nuevamente ingresar al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento que actualmente controla un pequeño grupo de disidentes opositores presididos por el diputado Luis Parra.

Juan Guaidó a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía. (AFP)

En las últimas tres semanas, mientras Guaidó era recibido como mandatario en países como Estados Unidos o Francia, la mayoría opositora que lo reconoce como líder de la cámara no pudo acceder a la sede parlamentaria por impedimento de la fuerza pública y los llamados "colectivos", grupos de civiles frecuentemente armados afines al chavismo.

Guaidó adelantó que en su gira consiguió el “compromiso de varias (organizaciones) multilaterales” para la creación del “Fondo Venezuela para la recuperación del país” que se pondrá en marcha “una vez inicie la transición”, es decir, si llegara a poner fin al Gobierno chavista.

El chavismo, presente

Cerca de un centenar de simpatizantes del chavismo, algunos identificados como trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa, sancionada recientemente por el Gobierno de Donald Trump, y otros, la mayoría, con camisetas del oficialista PSUV o del fallecido presidente Hugo Chávez, se concentraron horas antes en la puerta de llegada de la terminal y gritaron consignas contra Guaidó.

Guaidó regresa a Venezuela tras una gira internacional que lo llevó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y a Estados Unidos, donde asistió al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, entre otros. (EFE).

Con frases “como Guaidó, fascista proimperialista” o “fuera la derecha, la patria se respeta”, los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro abarrotaron los espacios de la terminal y hasta tuvieron choques con los diputados opositores presentes.

Algunos mostraron carteles donde podían leerse los mensajes “Guaidó, maldito jalabola (adulador) de los gringos” o “Guaidó, marico”, una palabra que en Venezuela se usa para referirse de forma despectiva a los homosexuales.

Los diputados, por su parte, confrontaron problemas para llegar a la terminal luego de que el autobús en el que se desplazaban fuera retenido por un cordón policial. Varios de los legisladores decidieron luego caminar un largo trecho para llegar hasta el aeropuerto y mostrar así su apoyo a Guaidó.

Maduro esquiva el tema

Entretanto, Maduro encabezó un acto con transportistas que fue transmitido por el canal estatal VTV en el que no se refirió directamente al regreso de Guaidó, sobre quien pesa una prohibición de salida del país que ya ha violado en dos ocasiones.

“No perdamos tiempo, no nos dejemos distraer en estupideces, en bobolongos, en traidores a la patria. Concentremos nuestro esfuerzo en defender Venezuela, en defender la patria y en construirla hacia el futuro”, comentó el mandatario minutos después del arribo del opositor.