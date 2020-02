La Paz. La presidenta transitoria de Bolivia , Jeanine Añez, dio a conocer en un mensaje a la Nación que el senador del MAS (Movimiento al Socialismo), Jorge Choque Salomé habría inventado un pueblo llamado “Curuxa”, en la provincia Aroma de La Paz, donde se “invirtió” 800 mil dólares, monto que fue a parar a la cuenta personal de Choque.

El legislador hasta el momento ocupa su curul y tiene solo detención domiciliaria. Por su lado, el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, señaló que pedirá justicia y que sea enviado al penal de San Pedro.

Del mismo modo, señaló que abrirán una investigación que incluye al actual candidato de la presidencia por el MAS, Luis Arce, quien fue ministro de economía de Morales, así como al exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien habría avalado los desembolsos económicos a Choque Salomé.

“En mi condición de director del Fondo Indígena, tengo en custodia toda la documentación de este caso. El senador Choque se inventó un pueblo fantasma y se hizo desembolsar más de 800 mil dólares en su cuenta bancaria particular. No hay nada de obras para las comunidades”, señaló. “Debemos recuperar el dinero. No existe esta comunidad en al zona de Collana y los fiscales han protegido a Choque”, agregó.

Según Bolivisión, la alcaldesa del municipio de Collana, Bertha E.Quispe, rectificó que en su zona no existe un pueblo con dicho nombre y que solo vio al senador acusado una vez en su vida.

Choque Salomé ha negado la acusación y su abogado, Luis Velasco, afirmó que realizarán un proceso penal por delitos contra el honor a quienes acusan a su defendido de inventar un pueblo fantasma.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el senador del partido de Evo Morales tiene problemas por corrupción. En el 2015 fue detenido por presuntos delitos que cometió en el 2010, cuando era dirigente campesino.

Según la acusación, Choque Salomé recibió 400 mil dólares del Fondo Indígena en cuatro desembolsos realizados en un mismo día. Dicho dinero era para cuatro proyectos para los municipios de Sica Sica, Calamarca, Colquencha y Collana. Dos de ellos aparecen como proyectos “fantasmas” en la Contraloría General de Bolivia.