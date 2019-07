¿Por qué Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán no recibirá pena de muerte tras ser condenado?

Este miércoles, una Corte Federal de Estados Unidos condenó al narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán a cadena perpetua, más 30 años adicionales de prisión, al hallarlo culpable de los diez cargos por narcotráfico que enfrentaba en Nueva York.

Solamente con el primero de esos delitos, el de liderar una empresa criminal como el cartel de Sinaloa durante un cuarto de siglo (entre 1989 y 2014), ya tenía como sentencia mínima obligatoria pasar el resto de sus días tras las rejas.

Los 30 años adicionales a su sentencia es por hallarlo culpable de uso ilegal de arma de fuego en relación con el narcotráfico, delito que tiene esa pena mínima obligatoria consecutiva a la cadena perpetua.

Adicional a la pena, el juez Brian Cogan, del Tribunal de Brooklyn, en Nueva York, ordenó incautarle cerca de US$12.700 millones, cantidad que el gobierno estadounidense estimó que “El Chapo” ganó como líder del cartel de Sinaloa en 25 años.

Se espera que el narcotraficante mexicano de 62 años cumpla su condena en la prisión de ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Montañas Rocosas” o “Super Max”, al ser considerada la cárcel más segura del país norteamericano.

A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, ¿por qué el narcotraficante más buscado del mundo no fue castigado con la pena de muerte, si en algunos estados de Estados Unidos se aplica la máxima sanción por delitos graves como este?

Su condena pone fin a este largo proceso judicial, que comenzó con su arresto en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. (Foto: AFP)

Razones por las que ‘El Chapo’ no recibió pena de muerte

La pena de muerte fue descartada desde antes de su juicio. Esto como parte del acuerdo para extraditarlo de México a EE.UU. en enero de 2017.

Según el tratado firmado entre ambos países en 1978: “cuando la ofensa por la que se requiere la extradición sea castigable con la pena de muerte bajo las leyes de quien la pide pero las leyes de a quien se la piden no se lo permitan, podrá ser denegada a menos que se asegure que no se impondrá y, si se impone, no se ejecutará”

Como en México está prohibida la pena de muerte, al narco, por ser mexicano, no se le puede aplicar dicha medida en el país norteamericano.

De esta forma, la justicia mexicana, luego de asegurarse que la integridad del líder del cartel de Sinaloa no iba a ser vulnerada aceptó extraditarlo a Nueva York, estado donde también está prohibida la pena de muerte desde el año 2004.

Lo que dijo ‘El Chapo’ de su encarcelamiento y condena

Antes de escuchar su condena, Guzmán dijo que su encarcelación fue una “tortura física, emocional y mental” y la calificó como “la situación más inhumana” que le ha tocado vivir.

Asimismo, señaló que cuando fue extraditado de México a Estados Unidos esperaba un juicio justo, pero fue todo lo opuesto, alegando que en este proceso su fama fue un factor determinante para sentenciarlo.

“¿Por qué fuimos a juicio?, ¿por qué no sentenciarme desde el primer día? Ya que el gobierno de EE.UU. va a enviarme a una prisión donde jamás van a escuchar mi nombre, tomé esta oportunidad para decir: 'Aquí no hubo justicia' […]. Mi caso quedó manchado y si usted me negó un juicio justo a mí, entonces se le puede negar a cualquiera en otros casos donde nadie esté mirando. Deja claro que Estados Unidos no es mejor que cualquier país corrupto al que ustedes no respetan”, manifestó.