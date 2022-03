El gobernador de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes la polémica ley popularmente conocida como “Don’t Say Gay” (“No digas gay”), que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado y las críticas estallaron de inmediato.

Un día después de ser motivo de burla en la ceremonia de los Premios Óscar por la ley ahora promulgada, DeSantis subrayó en una rueda de prensa tras poner su firma en la ley que no le “importa” lo que digan ni Hollywood, ni los medios, ni las corporaciones.

La ley oficialmente llamada “Derechos de los padres en la educación” impide básicamente que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en las clases con alumnos de jardín de infancia y primero y segundo grados, que tienen edades en torno a 5 o 6 años.

A partir de tercer grado de educación primaria ambas cuestiones pueden ser abordadas de una forma “apropiada para la edad”.

Según la ley promulgada hoy, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios si incumplen esta disposición.

DISNEY LE PEGA DURO A DESANTIS

El gobernador, que busca ser reelegido para cuatro años más en las elecciones del próximo noviembre y es visto como un posible candidato a la nominación republicana en las presidenciales de 2024, afirmó que seguirá firme en la defensa del derecho de los padres a decidir lo que quieren para sus hijos en materia educativa.

Esta ley viene a corregir algo que está pasando en EE.UU. y es que se ignora a los padres en decisiones escolares que tienen que ver con educación sexual e identidad de género, dijo DeSantis, quien firmó la normativa en una escuela en Spring Hill, en el oeste de Florida, sin haberlo anunciado previamente.

“Es inapropiado para los niños de preescolar y de primero y segundo grados. Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas”, añadió el gobernador, que en medio de la campaña electoral tiene también sobre la mesa para firmar una ley restrictiva del derecho al aborto y otras normas ultraconservadoras.

Entre las primeras reacciones tras la firma de la ley está la de la compañía Disney, que es la empresa que tiene más empleados en Florida y una importante donante de fondos a políticos conservadores como DeSantis.

“Nunca debió se aprobada ni convertida en ley”, señaló Disney en un comunicado en el que se declara “dedicada” a apoyar los derechos y la seguridad de sus empleados LGBTQ+ y a los esfuerzos de organizaciones que a nivel estatal y nacional luchan por lograr que esta ley sea frenada en el poder legislativo o en los tribunales.

Presionada por sus empleados LGTBQ+, Disney, que había mantenido silencio hasta entonces, se vio obligada a criticar la polémica ley cuando fue aprobada a comienzos de marzo por el congreso de Florida.

Eso le costó una polémica con DeSantis, quien atacó a la compañía de entretenimiento y parques temáticos por sus negocios con China.

REACCIONES EN CONTRA Y ACUSACIONES A DESANTIS

Anoche, durante la ceremonia de entrega de los Premios Óscar en Los Ángeles, el proyecto de ley fue objeto de broma por la actriz, escritora y comediante Wanda Sykes.

“Vamos a tener una gran noche. Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay”, bromeó Sykes, quien es abiertamente lesbiana.

El presidente Joe Biden condenó en su día la iniciativa legal promovida por DeSantis y este lunes lo hizo el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, quien subrayó que “hoy es un día triste” en este estado y acusó a DeSantis de ponerse de parte del odio, el acoso y la discriminación, además de colocar por encima del dolor de padres y alumnos los réditos políticos para su campaña.

El secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, indicó que la promulgación de la ley “es parte de una tendencia inquietante y peligrosa en todo el país de legislación dirigida a estudiantes, educadores e individuos LGBTQI+”.

Recalcó que tras la implementación de esta norma el Gobierno federal se mantendrá vigilante “para evaluar si viola la ley federal de derechos civiles” y recordó que si un estudiante siente que experimenta discriminación o acoso en la escuela puede presentar una queja ante la gubernamental Oficina de Derechos Civiles, lo mismo que el padre de un menor en esa circunstancia.

Dos organizaciones civiles floridanas, Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida, anunciaron en un comunicado conjunto que harán todo lo que esté en su mano para impedir que se aplique una ley “discriminatoria y peligrosa” que, silenciando a los maestros, busca “estigmatizar y aislar aún más a los niños LGBTQ+”.

“Hoy, el gobernador DeSantis una vez más colocó a Florida directamente en el lado equivocado de la historia y puso a sus propios electores jóvenes directamente en peligro, y lo ha hecho por la única razón de servir a sus propias ambiciones políticas”, dijo Joni Madison, presidente interino de la Campaña de Derechos Humanos.

Madison agregó que “la existencia de personas LGBTQ+ en Florida no está sujeta a debate y esta restricción a la libertad de expresión” va en contra de uno de los “derechos más sagrados”.

Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida, dijo por su parte que DeSantis ha “invocado odiosos estereotipos anti-LGBTQ para complacer a su base derechista mientras se prepara para postularse para presidente en 2024″.

“No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás”, dijo DeSantis al firmar la ley.

“Al final del día, mi objetivo es educar a los niños en las materias que son tan importantes: Matemáticas, Lectura, Ciencias”, agregó.

Fuente: EFE

