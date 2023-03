Aunque ha sido un tema que ha obtenido relevancia en los últimos años, todavía muchos de nosotros no llegamos a comprender la salud mental. Nos cansamos, fatigamos, olvidamos añadir ejercicios relajantes para tratar el día a día. La salud mental tiene tanta importancia como la salud física, pero por nuestras difíciles vidas es complicado darle la prioridad que desea.

Esto pensó David McCullar, quien se dedicó completamente a la salud mental una vez cuando en los 2000 oyó hablar sobre la importancia de “ejercicios para la mente”. McCullar, quien había sufrido suficiente por entonces, encontró el concepto de entrenar la mente fascinante, y se dedicó profundamente al estudio para más adelante poder abrir un gimnasio dedicado a tratar la salud mental. Llamado “Inception”; el primer gimnasio se abrió en el 2018, de la mano de McCullen. Desde ahí, se han abierto más y más gimnasios por todos los Estados Unidos, ganando gran popularidad.

El gimnasio obtuvo gran popularidad, con miembros admitiendo que se sentían mejor o los síntomas de fatiga y cansacio descendían en un 50% tras los primeros días.

En cuestión del diseño del gimnasio, McCullar diseñó el centro en forma similar a un gimnasio tradicional, con distintos cuartos y circuitos, solo que ahora modificados para concentrarse en elementos relajantes: saunas, charlas, y sillas sin gravidad son algunas de las herramientas que se usan. En otros gimnasios recomiendan el escribir y mantener agendas para reforzar el auto-estimas de clientes inseguros. Otros gimnasios también tienen elementos de gimnasios tradicionales, como pesas o colchonetas; puesto que el ejercicio también ayuda a que la mente se relaje.

Se cree que fortaleciendo el gimnasio de una manera amigable, se podría atraer a que más adultos prueben tratarse y no vean con malos ojos el cuidado de la salud mental.

Aunque algunos gimnasios traten con terapeutas licenciados, muchos doctores y expertos en la psicología han sugerido que aunque estos gimnasios aportan gran ayuda, no deberían verse como “reemplazos” de profesionales licenciados, como opina Vaile Wright, directora de la Asociación Psicológica Americana.

“Estos lugares no son puestos de salud.” Estima. “Muchos pacientes no saben la diferencia, lo que puede llevar a que empeore su condición si no saben tratarla adecuadamente.”

DATOS:

Según la Asociación Psicológica Americana, uno en cada cuatro adultos admite que hay días que el estrés les sobrecarga y no pueden hacer nada.

Un 76% de personas han admitido que el estrés les ha causado enfermedades físicas como migrañas, fatiga y depresión.