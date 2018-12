Washington. El congresista demócrata Adam Smith, que a partir del próximo mes de enero presidirá el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazó hoy la posibilidad de una intervención militar en Venezuela ya que, sostuvo, no ayudaría a "mejorar" la situación.

"No, no lo creo. Sea lo que sea lo que esté pasando allí, no veo una invasión estadounidense como algo que vaya a ayudar", respondió Smith al ser preguntado sobre si contemplaría una intervención militar en ese país, tal y como ha amenazado con hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La relación entre Washington y Caracas se encuentra especialmente enquistada desde que Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017 y en agosto de ese mismo año llegó a decir públicamente que no descartaba la "opción militar" para resolver el "muy peligroso lío" que atravesaba entonces Venezuela.

Smith, que tras 22 años como miembro del comité asumirá su presidencia a partir del año próximo tras la victoria en la Cámara Baja cosechada por el Partido Demócrata en las pasadas elecciones legislativas, hizo estas declaraciones durante un encuentro con periodistas que tuvo lugar en Washington.

El congresista reconoció que la situación de Venezuela es uno de los "retos" que afronta la región en estos momentos y que encontrar una solución no será fácil, pero insistió en que "yendo a otro país", es decir recurriendo a las Fuerzas Armadas, "no va a mejorar la situación".

Smith advirtió además de que, pese a los poderes que tiene Trump como presidente del país, cualquier opción castrense puede ser parada por el poder legislativo.

"Al final del día, desde tiempos de Thomas Jefferson, el presidente siempre ha podido hacer con el Ejército lo que ha querido... hasta que el Congreso corta los fondos de raíz", concluyó.



Fuente: EFE