El huracán Ian ya cuenta con una lista oficial de víctimas, con al menos más de 20 fallecidos a consecuencia de su paso en Florida, Estados Unidos. Aunque las autoridades todavía no han confirmado exactamente si estas víctimas murieron debido al huracán, es fácil de estimar que el número ascenderá a medida que pase más tiempo.

El director de manejo de emergencias del estado, Kevin Guthrie, aseguró que esto es probable debido a que la Guardia Costera encontrado varios cadáveres flotando en una vivienda inundada.

“Permítanme pintarles la escena. Un lugar en el que la inundación llegó hasta el techo. Un grupo de buzos de la Guardia Costera entra al sitio e identifican lo que parecen ser restos humanos. Queremos ser lo más transparentes posible, pero de verdad no tenemos un número en este momento”, afirmó Guthrie a la prensa.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han diferido en cuanto su reacción frente al huracán. Biden ha encontrado el huracán el más mortal y dañino que jamás ha pasado por su patria, debido al gran número de inundaciones que ha hecho a su pado. De Santis, mietrans, asegurá que el más mortífero fue el huracán que atacó Palm Beach, en la Florida, en 1928, causando 2500 muertes.

“No creo que estemos ni remotamente cerca de esa cifra”, decía DeSantis, aún así no disminuye la cifra de fallecidos; cuando confirma que el huracán “tiene la potencialidad de haber generado muchas fatalidades”.

Aún así, el número parece díficil de acertar, ya que muchas personas han desaparecido por el huracán, y varias zonas han sido completamente inundadas. Alrededor de 20 mil personas rellenaron formularios donde la gente confirmaba a las autoridades que se quedarían en casa y no evacuarían. Aunque muchos han sido contactados, otros todavía no han podido ser localizados.

“A cerca de la mitad no los pudimos localizar aún pero eso no significa que estén desaparecidos. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares aún no hay energía eléctrica y la comunicación se hace muy difícil”, explicaba Guthrie. “Puede que estén sin acceso a un teléfono pero eso no quiere decir que necesariamente estén en peligro”.

Equipos de rescate de todo el país están llegando a la costa Florida para ayudar con la búsqueda.