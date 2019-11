Desde Chimoré en el departamento de Cochabamba, Evo Morales, renunció a la presidencia tras una fuerte crisis social, argumentando que lo hace para “salvaguardar a las familias”. Agregó que su único pecado es de ser “indígena” y una persona que surgió desde una de las familias más humildes.

“Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena, es ser cocalero. No puedo entender cómo pueden usar la biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos usan la oración para la discriminación”, dijo Evo Morales, quien estuvo acompañado de su vicepresidente Álvaro García Linera que le siguió los pasos.

Evo Morales dijo que ahora Carlos Mesa y Luis Camacho “pueden estar satisfechos” y le pidió que dejen de “patear a sus hermanos”, pues los culpó de azuzar a algunos grupos por agredir e incendiar los inmuebles de algunos bolivianos y los tildó de ser “inhumanos”.

“Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho que dejen de patear. Esperamos desde esta noche no seguir viendo agredidos y no se venguen con dirigentes sindicales. Estoy renunciado para que Carlos Mesa y Luis Camacho no sigan haciendo patear y quemar las casas de nuestros hermanos”, agregó.

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. (Telesur)

Festejan la renuncia

Al grito de “Chau, Evo” y “Bolivia, Bolivia” un gran número de personas con banderas de este país se congregaron en las principales vías de la capital boliviana de La Paz y de ciudades como Santa Cruz y Cochabamba.

Un grupo de policías, que en los últimos días abandonaron sus puestos y salieron a protestar contra el gobierno de Evo Morales, también se sumó a los festejos en las calles.

