El ex presidente de Bolivia, Evo Morales , refugiado actualmente en Argentina , confirmó su intención de ser candidato a senador en las elecciones bolivianas del 3 de mayo y no descartó retornar a su país, en una entrevista difundida este domingo por el diario chileno La Tercera.

“Salí de mi país con una maleta con mi ropita, un cooler donde llevaba harina de coca con miel y entre 2.000 y 3.000 dólares”, dijo Morales, recordando cuando dejó Bolivia en un avión rumbo a México tras renunciar a la presidencia el 10 de diciembre, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciara irregularidades en los comicios en los que había logrado la reelección, días atrás. A esto se sumó haber perdido el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Morales tomó un avión y se asiló primero en México y luego en Argentina desde donde dice haber sufrido un “golpe de Estado” y critica duramente a su sucesora, la presidenta interina Jeanine Añez, en periódicos mensajes en redes sociales.

Evo Morales a su llegada a Argentina el pasado 12 de diciembre. (EFE/ Carlos Girotti).

“Lo que hemos perdido con el golpe lo vamos a recuperar el 3 de mayo en democracia (...) Nosotros no estamos para vengarnos, pero vamos a recuperar con conciencia el voto del pueblo boliviano, nuestro proceso y la democracia”, afirmó.

Morales, quien gobernó Bolivia por 14 años, confirmó su candidatura a senador tras declararse “víctima del imperio norteamericano”. El exmandatario mostró su intención de regresar a Bolivia a pesar de que es investigado ahí por sedición y terrorismo, después de que se divulgara un audio supuestamente con su voz en el que ordena a partidarios suyos que cerquen ciudades y les corten el suministro de alimento.

“Estamos haciendo la evaluación y quién no quisiera volver, porque los procesos que me siguen felizmente ninguno es de corrupción”, dijo. “Además los procesos que me siguen son totalmente ilegales”, agregó el exmandatario alegando que la Asamblea Legislativa boliviana acaba de aceptar su renuncia y que antes de eso no se le podía llevar a un juicio ordinario.

“Estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva”, añadió. Morales se refirió finalmente a la crisis que vive Chile donde, según él, “no cambia nada si gana la izquierda o la derecha”. “Creo que es una rebelión de las nuevas generaciones contra el modelo económico”.