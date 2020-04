Albany. [AP]. Con solo presionar un botón rojo, uno de los dos reactores nucleares en funcionamiento en el Indian Point Energy Center a lo largo del río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York , se cerrará el jueves por la noche mientras los reguladores federales consideran la propuesta del propietario de la planta venderlo a una compañía que planea demolerlo para fines de 2033 a un costo proyectado de 2.3 mil millones de dólares.

El reactor de la Unidad 2 de 1.020 megavatios se cerrará definitivamente el jueves y la Unidad 3 de 1.040 megavatios se cerrará en abril de 2021 como parte de un acuerdo alcanzado en enero de 2017 entre Entergy Corp., el estado de Nueva York y el grupo ambientalista Riverkeeper. El reactor de la Unidad 1 se cerró en 1974, 12 años después de que la planta comenzara a funcionar en la ciudad de Buchanan, en el condado de Westchester.

Para cesar la producción de energía, los operadores de la sala de control presionarán un botón que inserta el equipo llamado barras de control en el reactor adyacente al combustible nuclear, dijo el martes el portavoz de Entergy, Jerry Nappi. Las barras de control absorben neutrones, lo que detiene el proceso de fisión nuclear. El personal de la planta se reducirá de aproximadamente 800 a 300 trabajadores por mes después de que la Unidad 3 se cierre el año próximo, dijo Nappi.

"En los últimos 45 años, miles de profesionales dedicados han operado la Unidad 2 en Indian Point, de manera segura", dijo Chris Bakken, director nuclear de Entergy, en un comunicado. "Les debemos a cada uno nuestro agradecimiento por el trabajo bien hecho y por su compromiso con los más altos estándares de profesionalismo".

El gobernador demócrata Andrew Cuomo había buscado durante mucho tiempo el cierre, diciendo que la planta a 24 millas al norte de Manhattan representaba un riesgo demasiado grande para millones de personas que viven y trabajan cerca. Riverkeeper observó muertes de peces en el río Hudson, contaminación del suelo y del agua, paradas de emergencia recurrentes y vulnerabilidad a los ataques terroristas. Entergy citó los bajos precios del gas natural y el aumento de los costos operativos como factores clave en su decisión de cerrar Indian Point y salir del negocio de energía comercial.

Hace un año, Entergy anunció un acuerdo para vender las instalaciones de 240 acres a la empresa de desmantelamiento Holtec International, con sede en Nueva Jersey, que ha presentado un plan de desmantelamiento a la Comisión de Regulación Nuclear. En una sesión de información pública celebrada en línea la semana pasada, los representantes de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) dijeron que están revisando las calificaciones financieras y técnicas de Holtec, así como los comentarios públicos, antes de aprobar la transferencia de la licencia.

Según la NRC, Indian Point se unirá a otras 13 plantas de energía nuclear en los Estados Unidos que han comenzado el proceso de décadas de desmantelamiento, que retira una instalación hasta el punto de que ya no presenta un peligro radiactivo.

Bajo el proceso de desmantelamiento, los conjuntos de barras de combustible gastados se colocan inicialmente en grandes piscinas de agua donde el combustible caliente se enfría durante al menos dos años. Luego, el combustible gastado se transfiere a cilindros gigantes de acero y concreto que permanecen en el sitio hasta que se cree una instalación nacional de almacenamiento de desechos nucleares.

Los opositores al cierre de Indian Point señalan que la energía libre de emisiones que proporciona al área de la ciudad de Nueva York será reemplazada en gran medida por fuentes de combustibles fósiles que impactan al cambio climático.

“No vamos a apagar las luces. No vamos a desconectar nuestros refrigeradores. No vamos a apagar nuestro aire acondicionado este verano. Por lo tanto, significa que recurriremos al gas para obtener energía eléctrica confiable”, dijo James Hansen, un ex científico de la NASA que fue uno de los primeros en destacar los efectos del cambio climático. “Eso significa más contaminación del aire, con consecuencias para la salud que incluyen más enfermedades y muertes por COVID-19. Significa fracking, con la contaminación del agua que causa. Sobre todo, significa más gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano”.

