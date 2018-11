Washington. Un abogado de Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, mantuvo a los abogados del ahora presidente de Estados Unidos al corriente de las conversaciones que mantuvo con los fiscales que investigan la trama rusa, con los que había acordado cooperar, informó este martes The New York Times.

Los atípicos contactos entre los equipos de Manafort y Trump los reconoció uno de los abogados personales del presidente y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien explicó que la información fue útil para conocer desde adentro lo que investiga el fiscal especial, Robert Mueller.

Expertos citados por el rotativo neoyorquino indicaron que pudo tratarse de un intento de Manafort de obtener una vez condenado un perdón presidencial de Trump, con el que se enemistó en septiembre tras aceptar cooperar con los fiscales.

Este martes, precisamente, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no quiso pronunciarse sobre esa posibilidad.

Mueller y sus fiscales dieron el lunes por roto el acuerdo alcanzado hace dos meses con Manafort al acusarle de haberles mentido reiteradamente.

En virtud del pacto, Manafort se había declarado culpable de dos delitos financieros que acarreaban una pena máxima de diez años de cárcel.

Ahora, los fiscales pueden imputarle nuevos cargos y su sentencia podría ser mayor.

Manafort es una figura clave en la investigación sobre la trama rusa que Mueller dirige desde 2017 y que busca averiguar si hubo nexos entre el equipo de Trump y el Kremlin para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Fuente: EFE