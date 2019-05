Sofocan fuego en pantalla de Times Square en Nueva York que no dejó heridos El incendio fue contenido en menos de una hora. El fuego no se extendió a ningún edificio adyacente y no se reporaron heridos

Turistas pasan una cartelera electrónica dañada en Times Square el 18 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York, luego de prenderse fuego brevemente. (Foto: AFP)