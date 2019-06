Por primera vez en la historia una persona autista compite en Miss Florida

Miami. Rachel Barcellona es la primera persona con autismo que va a competir en el concurso de Miss Florida, que celebrará su edición de 2019 a fines de junio en Estados Unidos, y dice estar más que preparada para "inspirar a la gente" y ponerse la corona.

En una entrevista con el canal televisivo WFLA de Tampa, su ciudad, Barcellona, de 22 años, estudiante preuniversitaria y activista en favor de la inclusión de los autistas, relató este viernes que no es una novata en los concursos de belleza.

En su haber tiene varios títulos como Miss Florida Internacional, Miss Sureste Internacional y Miss Río Manatee.

Desde que tenía 5 años, esta joven, que también es modelo y cantante de ópera, ha participado en distintas competiciones de belleza, salvo un período en que sentía "depresión y ansiedad".

Volvió a concursar cuando tenía 13 años, porque le ayudaba a "hacer amigos y a ganar confianza", señaló Barcellona, que destaca por su larga cabellera rubia y su amplia y perfecta sonrisa.

A los tres años los médicos les dijeron a sus padres que tenía cierto grado de autismo y su madre, que es enfermera, se ha preocupado desde entonces de que las cosas negativas con las que se asocia esa condición no le sucedieran.

"Me decían que nunca me iba a graduar y que no iba a tener amigos", señala Barcellona, quien adora a su madre, entre otras muchas cosas, por haberse empeñado en dejar fuera de su vida todo ese negativismo y haberla ayudado a ser quien es hoy.

La joven, que como cantante lírica ha actuado en teatros como el Madison Square Gardens de Nueva York e interpretado el himno nacional de Estados Unidos en público, avisa a los jueces de Miss Florida que no está afectada por el autismo negativamente y que se siente muy capaz de representar a Florida en Miss Estados Unidos.

"Los concursos de belleza son también un espectro (como el autista). Hay que encontrar el que es apropiado para cada uno e ir a por el título porque realmente puede hacer que una joven tenga más confianza en si misma y se empodere para ser una mujer maravillosa", dice Barcellona, alumna de la Universidad de Sur de Florida.

El concurso para elegir a la próxima Miss Florida comenzará el 25 de junio en Lakeland (centro del estado).

Como activista, Barcellona intervino en un evento organizado en la sede de Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el pasado 2 de abril.

