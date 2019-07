Estados Unidos: Policía sugiere en Facebook dispararle a congresista de Nueva York | FOTOS

Un oficial de policía de Luisiana publicó un comentario en su página de Facebook donde llama “vil idiota” a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y sugiere que le disparen.



The Times-Picayune / The New Orleans Advocate informó el lunes que el oficial Charlie Rispoli escribió que la representante demócrata por Nueva York “necesita un balazo”. La publicación incluía una historia falsa con una cita inventada para que pareciera que la congresista dijo "Pagamos demasiado a los soldados".



Arthur Lawson, jefe policial Gretna, dijo el viernes que lo que escribió Rispoli era “perturbador”, pero no cree que constituya una amenaza real. Agregó que el post violó la política del departamento.



Esta fue la publicación del policía donde sugiere dispararle a congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. (Foto: captura)

"Si está de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje de estos funcionarios electos y cuán frustrado puede o no sentirse, esto ciertamente no es el tipo de cosas que un servidor público debería publicar", dijo Lawson.

Asuntos internos ya está investigando. Cualquier medida disciplinaria no se haría pública.

La publicación del oficial de la policía Charlie Rispoli en Facebook incluyeron un enlace de una historia falsa, más conocida como noticia 'Fake', que atribuía una declaración a Ocasio-Cortez que la congresista nunca había dicho.

El artículo fue escrito por el sitio web satírico Taters Gonna Tate con el titulo: "Ocasio-Cortez sobre el presupuesto: 'Pagamos demasiado a los soldados'".

Incluso la imagen del artículo tiene una marca de agua que indica claramente que el contenido es sátira.

Por estos acontecimientos, el oficial decidió eliminar no solo la publicación que hizo, sino también ha bloqueado por completo sus redes sociales, incluida su cuenta en Facebook.



