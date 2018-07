Estados Unidos señaló que espera poder reunir este martes a 54 niños y padres separados por funcionarios migratorios tras ingresar al país por la frontera de México, cuando se cumple el plazo impuesto por un tribunal.

Representantes gubernamentales ya reconocieron el lunes ante una corte que no podían cumplir el plazo impuesto del 10 de julio para juntar con sus padres al centenar de menores de cinco años que habían recibido orden de reunificar.

Los pequeños fueron separados de sus padres en cumplimiento de la política migratoria de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump , que abogaba por el procesamiento y detención de las personas que crucen la frontera sin autorización.

Ante la ola de críticas y la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), Donald Trump puso fin a la práctica el mes pasado.

Un juez federal de California ordenó que los niños más pequeños sean devueltos a sus padres para el 10 de julio. El juez Dana Sabraw también ordenó que unos 2.000 niños mayores sean reunidos también para el 26 de julio.

El Gobierno indicó que no puede cumplir por completo el primer plazo por varias razones. En algunos casos, los padres ya fueron deportados o no aprobaron una revisión de su historial delictivo. En otros no se pudo demostrar la relación o habían sido puestos en libertad y no pudieron ser contactados. El Ejecutivo tenía previsto presentar una actualización en una corte de San Diego el martes.

Algunos abogados que representan a niños separados que han sido transferidos a centros de acogida de todo el país afirmaron que no han sido informados sobre qué ocurrirá con sus jóvenes clientes. Muchos de estos menores están escapando de la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos , Kirstjen Nielsen, se reunió con diplomáticos de esos países en Guatemala el martes para discutir sobre políticas de inmigración.

Donald Trump se mostró despectivo con las preguntas de los periodistas sobre el plazo incumplido del martes. "Díganle a la gente que no entre de manera ilegal a nuestro país", comentó. "Esa es la solución".



Fuente: Reuters