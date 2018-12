Varios periódicos de EE.UU. sufren un ciberataque foráneo, según medios El ciberataque provocó retrasos en la distribución de la edición impresa del sábado de los dos diarios y de las ediciones de la costa oeste de los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal, que se imprimen en la misma planta de impresión.



"Creemos que la intención del ataque fue deshabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores", señaló a Los Angeles Times una fuente con conocimiento de la situación. (Foto: EFE) "Creemos que la intención del ataque fue deshabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores", señaló a Los Angeles Times una fuente con conocimiento de la situación. (Foto: EFE) "Creemos que la intención del ataque fue deshabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores", señaló a Los Angeles Times una fuente con conocimiento de la situación. (Foto: EFE)