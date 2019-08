Padre demanda a su hijo para que no use su apellido en Estados Unidos El abogado George Sink ganó una orden judicial para que su hijo no pueda comercializar una firma de abogados con su nombre, que formó George Sink hijo para competir con su padre.

George Sink padre despidió a su hijo en febrero, casi un año después que entró a trabajar en su firma. (Foto: Portal SinkLaw)