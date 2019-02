Trump asegura que Cohen "mintió mucho", pero no sobre la trama rusa "Mintió mucho, pero es muy interesante, porque no mintió sobre una cosa. Dijo que no hubo conspiración en el caso del fraude de (la presunta injerencia de) Rusia" en las elecciones de 2016, indicó Trump.



(Foto: EFE) Trump, quien dijo haber seguido todo lo que pudo la comparecencia de Cohen, aseguró que se preguntó "por qué no mintió sobre eso también, como hizo sobre todo lo demás". (Foto: EFE) EFE