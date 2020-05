Luego de estar desaparecidos por varios meses, el famoso grupo de hackers, Anonymous, reapareció en medio de un caso de injusticia cometido en los Estados Unidos.

Se trata de la muerte de George Floyd, a quien un policía de Minneapolis, Derek Chauvin, asfixió con su rodilla hasta dejarlo inconsciente.

Este suceso ha desatado innumerables protestas en todo el país por lo que el grupo de hackers lanzó un video amenazando al Gobierno de Donald Trump con revelar documentos que probarían asesinatos de la policía norteamericana.

En la grabación, compartida en redes sociales, Anonymous difundió su mensaje diciendo que los oficiales que matan personas y cometen crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de ciudadanos.

“La gente ha tenido suficiente de esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo. Después de los acontecimientos ocurridos en los últimos años, muchas personas comienzan a entender que no están aquí para salvarlos”, indicaron.

La agrupación anunció además que hackeó las radios de los agentes de Minneapolis a fin de dañar la comunicación entre ellos en medio del control de las protestas. Así, en las radios policiales de Chicago, en vez de recibir comandos se colocó la canción “Fuck The Police”.

Asimismo, el grupo acusó a la policía de los Estados Unidos de utilizar un mecanismo de élite para continuar con su sistema global de presión.

“El oficial (Derek) Chauvin especialmente debería enfrentar cargos de asesinato. Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo la justicia, entonces expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo”, aseveraron al final del video bajo el lema "Somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos”.

