España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente interino de Venezuela

Bucarest. España reconocerá oficialmente el próximo lunes al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó , como presidente interino del país, confirmó hoy el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell.

"El lunes. Los ocho días, el presidente lo dijo claramente. Cuando se cumpla el plazo designado por el presidente del Gobierno (español, Pedro Sánchez), naturalmente él y todos los demás países que lo han hecho (dar el plazo para reconocer a Guaidó si no se convocaban elecciones en Venezuela) lo van a hacer", indicó Borrell a la prensa en Bucarest.

El ministro español, que asiste a una reunión informal de titulares de Exteriores de la Unión Europea (UE), dijo que "se sigue trabajando para construir un consenso mayor".

Explicó que "el reconocimiento es un acto nacional, de cada Estado. Por otra parte, hay que ver cuál es la dimensión jurídica, la dimensión política de esta clase de actuaciones".

"No es una competencia comunitaria. La UE no puede reconocer ni Estados, mucho menos va a reconocer presidentes 'ad interim", comentó Borrell, que explicó que cada Estado va a ejercer esas competencias "como las considere oportunas" y afirmó que "lo importante" es que se pueda de hacer "dentro de un marco común".

"Ese marco común se ha creado para un numero muy importante de Estados y ahora se trata de conseguir extenderlo a otros. Pero todavía no ha acabado el plano y no han acabado los procedimientos", indicó.

Según el jefe de la diplomacia española, en la UE "no ha dicho nadie que no lo vaya a hacer, pero todavía no estamos todos de acuerdo en los términos concretos en los que lo va a hacer España".

Por otra parte, Borrell dijo que "está claro" que el grupo de contacto que quiere impulsar la UE para Venezuela "se va a crear".

"Las resistencias y las dudas que tenían algunos países se han levantado. Ojalá lo hubiéramos hecho antes porque ahora nos sería de mucha utilidad", consideró.

El jefe de la diplomacia española adelantó que "se va a formalizar su creación la próxima semana y, muy probablemente, tenga lugar una reunión ministerial de los países que lo van a formar".

"Por supuesto, España estaría allí. Hemos tomado el liderazgo en la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses", dijo.

Borrell apuntó que no será un grupo "para mediar, a diferencia de lo que están haciendo México y Uruguay, que han convocado una conferencia internacional" para ese fin.

"El objetivo de este grupo es, una vez que se ha tomado la posición clara de que la legitimidad está en la Asamblea Nacional, impulsar, ayudar a crear las condiciones para que se puedan celebrar las elecciones presidenciales, que es lo que se está reclamando", explicó.

"Está dicho y redicho: la Asamblea Nacional se considera como el único órgano cuyas elecciones son legítimas y plenas", recalcó.

Borrell señaló que ahora "se ha avanzado en los aspectos procedimentales" tales como "los términos concretos de cómo se pasa del reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea al ejercicio de la potestad para convocar elecciones, sobre eso todavía estamos discutiendo".

"Todavía queda tiempo hasta el plazo de los ocho días que dio el presidente del Gobierno y, en todo caso, éste no era un Consejo que pudiese tomar decisiones", dijo sobre el carácter informal de la reunión de este jueves de los ministros.



