El presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvo una entrevista con la Revista Time de Estados Unidos donde resaltó como “autoritario” el gobierno de Nayib Bukele. Razón por la cual mandatario de El Salvador respondió mediante su cuenta de Twitter.

El mandatario chileno comentó en la entrevista que no conoce aún al Nayib Bukele y considera que al no presentarse de manera multilateral, crece las suspicacias de sospecha. “No lo conozco personalmente y no ha participado en cumbres multilaterales. Y si decide libremente no participar, eso es sospechoso. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?”, señaló Boric.

Además, Boric indicó que conversa con salvadoreños donde le afirman que viven en un gobierno autoritario.

“Por lo que he estudiado y mis conversaciones con los salvadoreños, sí hay una deriva autoritaria para enfrentar un problema realmente grave: las pandillas. Sé que es una situación realmente difícil y que hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer socavando la democracia”, señala Boric.

Finalmente, Gabriel Boric señala que la forma de gobernar del mandatario de El Salvador no es la misma que la de él.

La respuesta de Nayib Bukele a Gabriel Boric

Nayib Bukele no dudo en responder a los comentarios de su homólogo chileno después que la noticia haya sido viral de manera rápida. Es por eso que, el mandatario salvadoreño utilizó su cuenta de Twitter para poder responder a la noticia de los comentarios de Gabriel Boric.

“Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él”, tuiteó Bukele.

🇸🇻❤️🇨🇱 https://t.co/Q7FREgowpI — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 1, 2022