Senadora bisexual de EE.UU. renuncia a la biblia y jura a su cargo en un libro de leyes [VIDEO]

Rompió el protocolo. La demócrata Kyrsten Sinema , la primera senadora abiertamente bisexual, sorprendió al vicepresidente de los Estados Unidos e hizo que le permita renunciar a la biblia y prestar juramento ante un libro de leyes.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la política de Arizona se encontró frente a frente con el conservador ultra-cristiano Mike Pence y le presentó un libro de la Biblioteca del Congreso en lugar de la tradicional biblia.

Sinema no es abiertamente no religiosa, pero sí se considera como "no afiliada" cuando se trata de cualquier forma de religión. Pence tuvo que continuar con la ceremonia.

El texto en el que juró contiene las constituciones de los Estados Unidos y Arizona. Sinema también optó por no usar una Biblia en su juramento en la ceremonia del 113º Congreso en 2013. En ese momento, puso su mano sobre una copia de la Constitución.